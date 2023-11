Edinson Cavani sorprendió al hablar de la final de la Copa Libertadores que jugará Boca

"Todo lo que me tocó vivir no lo pienso, me concentro en el hoy, en el presente, lo que hay por delante. Para mí este es el partido de mi vida por lo que implica, por dónde lo vamos a jugar y por el momento de mi carrera", afirmó el delantero, ganador de 23 títulos a nivel clubes en Danubio de Uruguay (1), Napoli de Italia (1) y París Saint-Germain (21).

►TE PUEDE INTERESAR: Pese a todo, los hinchas de Boca convocaron a un banderazo en Río de Janeiro