Diego Tonetto, con la ilusión de jugar el Reducido

En cuanto al choque ante Deportivo Madryn, aseguró: "Va ser un partido muy lindo para jugar porque los dos equipos estamos haciendo un buen torneo. Es un rival duro al que nosotros pensamos en como podemos lastimarlo para ganar el partido. Me imagino un partido exigente ya que en estos últimos encuentros todos los equipos jugamos por algo. Nosotros intentaremos de ser protagonistas, somos locales y tenemos la premisa de atacar desde el principio para seguir prendidos y jugar el Reducido".

Con respecto al rendimiento del equipo, aseguró: "Tenemos muchas virtudes y también cometemos errores como todos los equipos de esta categoría. Estamos en una posición expectante, con un par de puntos más estaríamos peleando los primeros lugares y aunque tenemos que valorar la campaña que venimos haciendo, no me conformo y me gustaría estar más arriba. Lo que más destaco es que no dependemos de nadie para poder cumplir el objetivo que es ingresar al Reducido"

Finalmente, en cuanto al estado de salud del entrenador Gabriel Gómez, expresó: "Sabemos que se está haciendo unos estudios y que está mejor. Obviamente que nos gustaría que estuviera con nosotros pero todos coincidimos en que lo más importante es la salud. Sabemos que está con su familia y que ya cuando pueda va estar con nosotros, mientras estamos trabajando muy bien con el resto del cuerpo técnico y estamos contentos porque Gabriel se encuentra bien".