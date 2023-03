Diego Rodríguez y su sincera autocrítica sobre Godoy Cruz

Diego Rodríguez.jpg Diego Rodríguez fue muy claro sobre la racha negativa que vive Godoy Cruz. Foto: Prensa Godoy Cruz.

"Se sale esta mala racha con trabajo, no hay otra vuelta que darle, a nadie le gusta perder tres partidos seguidos. Cuando ganamos dos partidos seguidos no éramos los mejores y no estábamos para salir campeones y ahora que perdimos tres partidos no somos los peores”, arrancó diciendo el capitán en una nota que le dio a Ovación 90 en Radio Nihuil.