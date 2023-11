Diego Rodríguez habría tomado una decisión que le duele a Godoy Cruz

Si bien no hay una comunicación oficial al respecto, el guardavallas que tuvo un muy buen año en el equipo orientado por Daniel Oldrá no renovaría su contrato y dejaría el club el 1° de enero de 2024. Aunque no se sabe cuál sería la razón de esa determinación.

►TE PUEDE INTERESAR: Godoy Cruz todavía tiene una chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2024