Diego Martínez rompió el silencio ante el interés de Boca

martinez boca 2 (1).jpg Diego Martínez negó contactos con Boca, pero se mostró dispuesto a entablar negociaciones

Martínez, quien tuvo un paso como formador por las inferiores de Boca y luego realizó un amplio recorrido por el fútbol de ascenso para llegar a Primera con una experiencia no del todo buena en Godoy Cruz, supo hacerse un espacio en Tigre, al que dirige desde enero de 2021.

“Hace 7 años me fui de Boca, donde me formé como entrenador y como futbolista, aunque fue solo un año. Ahora me encuentro en Tigre, después de pasar por todas las categorías”, dijo el DT después de que Tigre rompa una racha de tres derrotas consecutivas.

“Nos sentimos muy valorados en Tigre, sentimos el cariño de la gente y lo más importante que es el respeto de los futbolistas”, dijo tras la victoria ante Lanús.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1642365290079227904 "SI HAY INTERÉS DE BOCA HABLAREMOS QUE ES LO MEJOR PARA TODAS LAS PARTES" Diego Martínez habló sobre los rumores que lo acercan al Xeneize y no descartó su llegada en un futuro.



Aún no hubo contactos entre Boca y Diego Martínez

Diego Martínez ratificó los dichos del presidente de Tigre, Ezequiel Melaraña, y remarcó que nadie de Boca lo contactó para iniciar una negociación.

“Nadie de Boca se comunicó. Después, mi voluntad o la del club y la decisión la analizaremos”, afirmó Melaraña y en la misma dirección Martínez dijo: "No tuve ninguna comunicación ni tampoco se comunicaron con el club, algo que imagino sería lógico por la buena relación entre las instituciones”, subrayó.

“El posible interés me genera orgullo y satisfacción por lo que significa Boca. Hablaremos para ver qué es lo mejor para todos”, insistió, abriendo la puerta para que Juan Román Riquelme y compañía hagan un intento por contratarlo.

Diego Martínez, de 44 años y con contrato en Tigre hasta el 31 de diciembre, había destacado hace unos meses que tres de los integrantes de su cuerpo técnico tuvieron un paso por Boca y reconoció: “Boca es muy grande"