Diego Martínez, tras la derrota de Boca en el Superclásico: "Tengo fuerzas para seguir"

A los jugadores del Xeneize se los vio muy ofuscados con la caída ante el clásico rival y eso también fue uno de los comentarios del entrenador. "El vestuario está con mucho dolor y es lógico después de perder en casa y en el clásico", reveló el ex DT de Tigre sobre sus dirigidos.

Por otra parte, Diego Martínez se refirió a su futuro aunque no dio mayores detalles. Cuando se le consultó si tenía ánimos de continuar en la entidad de La Ribera, el entrenador contestó: "Tengo fuerzas todavía. Siempre voy a querer lo mejor para Boca. Tengo fuerzas para seguir porque estoy en el lugar que busqué toda mi carrera. Tengo fuerzas yo y el cuerpo técnico pero quiero lo mejor para Boca. Tenemos que ver entre todos qué es lo mejor".

En ese sentido, el DT agregó: "Estoy en un punto de dificultad. Sé que los resultados son importantes para las gestiones. Estamos con el cuerpo técnico para seguir buscando resultados pero quiero lo mejor para Boca y veremos cómo seguir".

Por último, el entrenador se refirió a la jugada del gol de Milton Giménez que fue anulado por el árbitro Nicolás Ramírez. "A Milton le pega en el pie, en la cabeza y el gol lo termina haciendo con la espalda. No terminamos de unificar criterios. No entiendo como un gol de River igual, la semana pasada, fue válido y hoy no. El gol de hoy era válido y hubiese sido justo al menos para nosotros", cerró.