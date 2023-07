Deportivo Maipú va por todo ante Racing de Córdoba

El equipo de calle Vergara, que va segundo con 45 puntos, viene de superar 3 a 1 a Atlanta de visitante y y está a dos puntos del líder Independiente RIvadavia, que con su empate ante Atlanta acumuló 47 unidades.

El conjunto de Luis García, de gran campaña, viene de dos triunfos seguidos y buscará extender su racha en calle Vergara. Se espera una gran convocatoria de sus simpatizantes, que están muy ilusionados con esta gran campaña del equipo.

concentrados Deportivo Maipú-.JPG

El elenco maipucino está haciendo un gran torneo, logró 14 triunfos, 3 empates y 5 derrotas. Es uno de los equipos protagonistas de esta Zona B junto a Independiente Rivadavia, el otro equipo mendocino que integra este grupo.

Deportivo Maipú- plantel.jpg Deportivo Maipú quiere seguir de racha y buscará su tercera victoria seguida.

Así llega el rival del Deportivo Maipú

Racing de Córdoba, el equipo dirigido por el mendocino Diego Pozo, viene de empatar de local sin goles ante Villa Dálmine, en Córdoba. La Academia se ubica décimo quinto, con 21 unidades.

Racing de Córdoba.jpg

El equipo de Nueva Italia desde que asumió Diego Pozo, no ha podido ganar, dirigió cinco partidos, sumando tres empates y dos derrotas.

Hace 14 partidos que no gana, en la octava fecha fue el último triunfo cuando superó por 2 a 0 a Chaco For Ever, en Córdoba. Después sufrió seis derrotas y ocho empates.

El último partido entre Deportivo Maipú y Racing de Córdoba

En la primera rueda por la 6° fecha, Deportivo Maipú cayó en Córdoba contra Racing, por 1-0, El partido se disputó el 19 de marzo pasado.

La Academia y el Botellero disputaron 19 partidos en toda la historia, con 6 triunfos del Cruzado, 5 victorias de Racing y empataron en 8 oportunidades.

Probables formaciones:

Deportivo Maipú: Juan Pablo Cozzani; Luciano Paredes, Nicolás Agorreca, Imanol González y Guillermo Ferracuti; Fausto Montero, Agustín Manzur, Rubens Sambueza y Luciano Herrera; Santiago González y Ezequiel Almirón. DT: Luis García.

Racing: Joaquín Mattalia; Juan Cruz Argüello, Elías Calderón, Francisco Mattia y Gianfranco Ferrrero; José Méndez, Axel Loyola, Abel Bustos, Leandro Fernández; Franco Coronel y Bruno Nasta. DT: Diego Pozo.

Estadio: Deportivo Maipú.

Árbitro: Nelson Sosa.

Hora: 15.30.