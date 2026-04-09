Minería, 15 años después: Major Drilling volvió a perforar en Mendoza de la mano de Kobrea

mineria perforacion kobrea major drilling Los trabajos de Kobrea en el proyecto minero El Perdido, en Malargüe. Foto: Kobrea

“Ahora estamos volviendo a Mendoza”, contó Sofía Gallardo, jefa comercial de la compañía en Argentina.

Minería en Malargüe: avanza la exploración de Kobrea

La empresa que explora en El Perdido, uno de los proyectos del Malargüe Distrito Minero Occidental, informó que contrató a esta firma especializada – también de origen canadiense- para seguir con las perforaciones previstas para 2026 hasta que lo permita la temporada.

Major comenzó el nuevo pozo a principios de abril, que busca profundizar una zona donde se detectó roca atravesada por pequeñas vetas con minerales asociados al cobre en trabajos previos de Conosur Drilling.

“Esta zona presenta vetillas tipo stockwork de pirita-calcopirita-molibdenita dentro de un pórfido de cuarzo diorítico temprano con alteración potásica”, comunicó Kobrea oficialmente.

En paralelo, comenzó la construcción de una tercera plataforma que permitirá ampliar la exploración hacia el sector suroeste del proyecto minero.

mineria kobrea perforaciones Roca típica de estos yacimientos, con abundantes vetas minerales, visible en el camino del proyecto minero El Perdido, hacia la plataforma de perforación Nº 3. Foto: Kobrea

James Hedalen, CEO de Kobrea, reveló que los dos de los tres primeros pozos, que tenían como objetivo llegar a unos 500 metros de profundidad, superaron esa marca - 603 y 662 metros-, mientras que otro quedó levemente por debajo, en 474 metros.

El cuarto pozo, que buscaba llegar a los 600 metros, debió ser interrumpido a los 200 metros por problemas técnicos vinculados a la inestabilidad del terreno. Ese trabajo es el que retomó Major Drilling, en su regreso a la actividad en Mendoza.

“A pesar de las complicaciones en la perforación del pozo 4, los trabajos continúan en el sistema pórfido de El Perdido”, señaló el CEO de Kobrea. “Hemos interceptado un sistema pórfido con presencia de cobre en el primer objetivo regional evaluado. Planeamos perforar todo lo posible antes de la llegada del invierno”, cuando las condiciones climáticas dificultan las tareas en la cordillera.

Todas las muestras extraídas hasta ahora ya fueron enviadas a un laboratorio de Alex Stewart, en la Ciudad de Mendoza, y la empresa minera espera los resultados para confirmar el potencial del yacimiento.

La vuelta después de 15 años de minería frenada

“La perforación, en términos simples, consiste en perforar la tierra con una máquina para ver qué hay debajo”, explicó Gallardo, de Major Drilling, a Diario UNO.

“Extraemos el núcleo, es decir, una porción de la tierra para confirmar si ese testigo tiene mineralización o es apto para seguir indagando y que la minera pueda pasar a la parte productiva y extraer el mineral que se está buscando”, agregó didácticamente.

Ese trabajo es el que, después de 15 años de ausencia, volvieron a hacer en Mendoza. “Seguimos aportando todo nuestro expertise para seguir perforando y conocer qué hay debajo de la tierra. Es un gran desafío volver después de tanto tiempo, pero confiamos en la experiencia, la tecnología y el recurso humano, que es lo más valioso para lograr el objetivo”, señaló.

En la perforación que se lleva a cabo en el proyecto minero de Kobrea el clima será el mandante, como manifestó Hedalen. La nueva temporada, en tanto, se espera para octubre o noviembre.

sofia gallardo mineria major drilling En el centro de la imagen, Sofía Gallardo, jefa comercial de Major Drilling Argentina, empresa con 30 años de experiencia en la industria de la minería que volvió a perforar en Mendoza. Foto: CAMEM

Este regreso a Mendoza, significa también la “vuelta a casa” para trabajadores que llevan más de 20 años en la empresa. “Tenemos mano calificada, sobre todo de San Rafael y Malargüe, que estuvieron trabajando con nosotros en el resto del país y ahora han vuelto a trabajar acá”, contó Sofía. “Eso es lo que queremos: que puedan trabajar donde residen”, agregó.

Es que la logística no es sencilla. El trabajo minero conlleva una rotación 15x15 o 20x10 por lo que profesionales y operarios pasan mucho tiempo fuera de sus casas –y provincias, en su caso-.

El trabajo de la perforación minera

El campo laboral es amplio cuando se habla de perforación, reconoce Sofía Gallardo, de Major: “El recurso humano más necesario tiene que ver con oficios que se van aprendiendo en el terreno. Tenemos personal que se ha ido formando a lo largo de estos 30 años y ellos, a su vez, van formando a los más nuevos”.

Se comienza siendo ayudante, y para eso no hace falta ser mano de obra calificada. “Después crecés a ser perforista, y luego a supervisor. Es un oficio que se forma y apostamos mucho a la gente sin experiencia”, señala la representante de Major Drilling.

Además, los equipos de perforación también están compuestos de técnicos de Seguridad e Higiene y de choferes de cargas especiales. “Hay un buen mix de equipo de trabajo en el Sur”, agrega.