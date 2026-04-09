Cornejo recibió a Gustavo Oriozabala y le propuso impulsar competencias de aguas abiertas en Potrerillos

El próximo desafío de Gustavo Oriozabala

cornejo y gustavo oriozabala 2 Alfredo Cornejo le propuso a Gustavo Oriozabala impulsar competencias deportivas en aguas abiertas, puntualmente en el dique Potrerillos. Foto: Prensa de Gobierno

La reunión llega pocos días después de una nueva hazaña de Oriozabala. El nadador completó el cruce del lago Nahuel Huapi sin traje de neopreno, en condiciones extremas, y marcó un récord con un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 37 segundos.

No fue un detalle menor: nadó únicamente con malla y antiparras en aguas de muy baja temperatura, lo que exige una preparación física y mental fuera de lo común. Incluso el recorrido terminó siendo más largo de lo previsto por un error en la navegación, lo que agregó dificultad a la prueba.

El cruce estuvo dedicado a los veteranos de Malvinas y, al finalizar, un excombatiente lo abrigó con una campera utilizada durante la guerra. Fue uno de los momentos más emotivos de la travesía.

Oriozabala ya tiene la mira puesta en su próximo objetivo: la vuelta de Manhattan, una prueba de casi 49 kilómetros que forma parte del circuito internacional de aguas abiertas. Si logra completarla, podría alcanzar una marca récord a nivel mundial y consolidar su imagen como uno de los nadadores más importantes del mundo.

Una trayectoria marcada por desafíos extremos

La carrera de Gustavo Oriozabala comenzó en la natación competitiva en Mendoza durante los 90', en ese momento llegó a destacarse a nivel nacional e internacional. En 1998 alcanzó el segundo puesto en el ranking mundial, un logro que hizo que se destacara en su disciplina.

Con el tiempo, se especializó en travesías de aguas abiertas, donde construyó un perfil propio: desafíos en condiciones extremas y un componente simbólico en cada cruce. Acumula más de 70 de este tipo de pruebas en distintos puntos del mundo.

Gustavo Oriozabala - Nahuel Huapi Oriozabala logró un récord al cruzar el Nahuel Huapi sin traje de neopreno y en 1 hora, 59 minutos y 37 segundos.

Entre sus hitos más recordados está el doble cruce del Estrecho de Gibraltar, una travesía que muy pocos nadadores lograron completar y que lo posicionó a nivel internacional. También realizó pruebas en el Canal de la Mancha y en las Islas Malvinas, lugar en el que el deporte se convirtió también en homenaje.

Su historia no fue lineal. Durante una década estuvo alejado de la actividad, pero volvió con una transformación física importante, bajando cerca de 40 kilos y retomando el entrenamiento de alto rendimiento.

Hoy, a los 55 años, sigue rompiendo sus propios límites. Con cada desafío, reafirma una máxima que ha atravesado su carrera: ir siempre un poco más allá de lo posible.