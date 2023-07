Luis García, el DT revelación que conduce al Deportivo Maipú

Luis garcia uno.jpg

El DT que se inició en Nueva Chicago destacó las virtudes del grupo que conduce: "Salimos a la cancha de Atlanta sabiendo que Independiente Rivadavia y Chacarita habían ganado, pero el grupo demostró personalidad y carácter para seguir firme. El gran desafío es ser mejores de lo que fuimos el primer semestre, competimos contra nosotros mismos en esta locura de estar peleando el campeonato".

Foto: Diario UNO

"Estamos haciendo la mejor campaña de la historia por los números. El objetivo era ser mejores de lo que fue el equipo el año pasado y alcanzamos lo que logró Juan Manuel Sara. Aún nos quedad 36 puntos en juego y somos el mejor equipo visitante. Esto se recordará por mucho tiempo"-

Luis García ha logrado 45 puntos en el torneo de la Primera Nacional. Los números son brillantes. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El cariño del hincha del Deportivo Maipú

Luis García agradeció el cariño del hincha maipucino y reconoció: "La verdad es que nos llenan de orgullo las muestras de cariño y apoyo que tienen con nosotros. En la previa del viaje a Buenos Aires para jugar ante Atlanta, nos dieron mucho aliento y las palabras que nos brindan en las redes sociales son algo maravilloso. Están disfrutando este momento del equipo junto con nosotros. Nos da mucha energía y sabemos que tenemos la posibilidad de quedar en la historia de este club".

Luis García se saluda con Alfredo Berti, el DT de Independiente Rivadavia. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

Su admiración por Carlos Bianchi

El DT se refirió con los entrenador que se identifica y contó: "Siento una admiración muy grande por Carlos Bianchi, lo seguía siempre. Ojalá algún día pueda conocerlo y poder compartir un café. Me gustaría escucharlo, lo admiró muchísimo sin tener el placer de conocerlo"

"Para mi Carlos Bilardo y Diego Maradona son los máximos referentes del fútbol. Uno como entrenador y otro cómo ídolo máximo. Siempre Diego estará en mi corazón". agregó.

Luis García tiene mucha admiración por el Virrey Carlos Bianchi.

La posibilidad de dirigir a Rubens Sambueza

Luis García se refirió a lo que representa un jugador del recorrido de Rubens Sambueza para el equipo y no dudó: "Es un técnico dentro de la cancha, un jugador que trasmite mucho a los compañeros. Como entrenador disfruto tenerlo dentro de la cancha porque no hay jugadores de esa jerarquía en la categoría y que juegue para nosotros es un plus que tenemos como equipo. Para mí es un privilegio dirigir a un jugador de tamaña calidad".

El entrenador elogió a Rubens Sambueza

El desafío de dirigir al Deportivo Maipú

El DT reconoció que esta etapa que está viviendo en el Deportivo Maipú en la previa "era una prueba muy importante. Estamos muy contentos de pelear el campeonato y poder hacer la mejor campaña de la institución. Siento que el Deportivo Maipú es mi casa. Ojalá podamos terminar de la mejor manera esta historia, por todo lo que se ha generado en este tiempo".