Deportivo Maipú jugará un partido clave ante Chaco For Ever, por la Primera Nacional

El equipo de calle Vergara viene haciendo una gran campaña, ya que está segundo, con 33 puntos. Se ubica a cuatro unidades del líder Independiente Rivadavia.

En esta continuidad del torneo con el arranque de la segunda rueda, intentará sostener lo bueno que hizo en la primera parte del campeonato. Su campaña marca que ha ganado diez partidos, empató tres y fue derrotado en cuatro ocasiones.

►TE PUEDE INTERESAR: Imanol González disfruta del gran momento en Deportivo Maipú

El equipo de Luis García viene de perder 2 a 1 ante Independiente Rivadavia, y en este enfrentamiento ante Chaco For Ever, intentará volver a sumar de a tres en el campeonato.

concenrtrados Maipú Chaco..jpg

El entrenador Luis García tendrá que realizar una variante obligada por la expulsión del defensor Nicolás Agorreca frente a la Lepra. En su lugar lo haría Felipe Coronel. El resto sería el mismo equipo que perdió en el Gargantini.

►TE PUEDE INTERESAR: Lo que viene para Independiente Rivadavia, Deportivo Maipú y Gimnasia y Esgrima

chaco For EVer.jpg

Así llega el rival del Deportivo Maipú

Chaco For Ever, el equipo que dirige Diego Osella no está haciendo una buena campaña. Está en el último lugar de la tabla, con 18 puntos y hoy estaría descendiendo al Federal A. En su última presentación de local, superó por 2 a 0 a Villa Dálmine. El equipo chaqueño tiene la obligación de sumar en su cancha e intentará lograr su segundo triunfo seguido.

Probables formaciones:

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Juan Galetto, Gino Barbieri, Yair Marín y Leandro Allende; Javier Bayk, David Valdez, Mateo Maccari y Emanuel Díaz; Nicolás Silva y Matías Romero. DT: Diego Osella.

Deportivo Maipú: Juan Pablo Cozzani; Santiago Moyano, Felipe Coronel, Imanol González y Guillermo Ferracuti; Fausto Montero, Agustín Manzur, Rubens Sambueza y Luciano Herrera; Santiago González y Álvaro Veliez. DT: Luis García.

Estadio: Juan García de Resistencia.

Árbitro: Carlos Córdoba.

Hora: 16.30.