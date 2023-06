Imanol González disfruta del gran momento en Deportivo Maipú

El zaguero central habló con Ovación de esta gran campaña que está haciendo el equipo y manifestó: "Sabemos que en esta segunda rueda todos los equipos nos saldrán a jugar de una manera diferente. Ya saben de nuestro estilo de juego",

El defensor agregó: "Disfrutamos de la buena posición que terminamos en la primera parte del torneo y en esta continuidad del campeonato queremos ir por más. No nos conformarnos con lo que hemos hecho hasta ahora, que es muy bueno".

Las virtudes del Deportivo Maipú

El jugador se refirió a los puntos altos que tiene el equipo y opinó: "La clave para estar arriba es el buen funcionamiento que ha mostrado el equipo. Salimos a jugar al fútbol en todas las canchas, Maipú sabe a lo que juega cuando entra a la cancha. El grupo humano, incluyendo al cuerpo técnico, es muy unido y es una fortaleza que tenemos".

Deportivo-Maipú.jpg Foto: Prensa Deportivo Maipú

Imanol González se siente muy bien en Mendoza y contó: "Me encontré con un lugar hermoso, lo disfruto mucho, en los momentos libres me gusta hacerme una escapada para ir a la montaña. Me gustan los paisajes hermosos que hay en Mendoza".

imanol González Deportivo Maipú.jpg Imanol González además de defender, marca goles. Foto: Prensa Deportivo Maipú

Además de jugar al fútbol, Imanol González estudia en la Facultad

El futbolista además de jugar al fútbol está cursando Licenciatura en Recursos Humanos. "La arranqué hace dos años y medio cuando estaba jugando en Italia. Es algo que me gusta, es bueno hacer algo más que al fútbol, llevo bastante bien la carrera".

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú jugará este lunes ante Chaco For Ever en Resistencia. El partido se jugará desde las 16.30, por la 18° fecha y primera jornada de la segunda rueda de la zona B. Luego se medirá de local ante Mitre de Santiago del Estero, el domingo 25 de junio desde las 15.30, por la 19na fecha.