Deportivo Maipú inició una nueva era con Rubens Sambueza como DT

Tras mandarle "un gran abrazo a Luis (Garcìa)" y desearle "mucho éxito", el ex volante de River afirmó: "La idea es poder ser un equipo primero competitivo, ser agresivo, tener la pelota. Me parece que el equipo lo hizo muy bien la temporada pasada y sabemos que se puede dar. Si bien se nos han ido jugadores importantes, han llegado chicos de las mismas características".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMarkitosBarrera%2Fstatus%2F1742580845804720422&partner=&hide_thread=false #PrimeraNacional | Rubens Sambueza fue presentado como nuevo entrenador del @Deportivo_Maipu. Esta tarde en #Ovacion90, todos los detalles y las voces de los protagonistas. pic.twitter.com/5jecGF45TD — Markitos Barrera (@MarkitosBarrera) January 3, 2024

"Me hubiese encantado llamar a algunos amigos para ver si se quieren ponerse la camiseta de Maipú, pero sé que es imposible. Y sinceramente no llamé a nadie porque sería una falta de respeto pasar por alto al club. Eso se habla internamente", explicó el oriundo de Neuquén que cumplió 40 años el 1 de enero.

"Sí es un cambio importante. Hace un mes estaba jugando una final junto a los compañeros que a la tarde voy a empezar a dirigir junto a todo mi grupo técnico. Pero bueno, hay que cambiar rápido el chip. Ellos me conocen, yo los conozco muy bien. Saben que soy muy exigente, que no me gusta perder a nada. El cambio es de jugador a técnico, pero la mentalidad ganadora creo que no va a cambiar jamás".

La presentación de Rubens Sambueza

El cuerpo técnico de Sambueza

Ayudantes de campo: Diego Stefanetti y Álvaro Carrión.

Preparadores fìsicos: Diego Vázquez y Matías Avendaño.

Entrenador de arqueros: Diego Próspero.

El perfil de Rubens Sambueza como DT

"Creo que el mejor espejo que uno puede tener a la hora de ser técnico es ser uno mismo. Ser auténtico. Vamos a buscar que el equipo juegue como uno era dentro de la cancha. Entregándose al máximo, sabiendo que no se puede regalar nada. Ese es el espejo que uno como técnico puede llegar a darle a todo el grupo que voy a empezar a dirigir", sentenció el ex jugador de Pumas, Tecos, América, León, Pachuca, Toluca y Atlético San Luis de México.

"Pasé por muchos técnicos dentro de mi carrera y tengo cosas muy positivas de varios. Entonces la idea es poder implementar eso dentro del campo de juego,ayudando a todo el grupo. Uno de los que más me dejó fue Ricardo La Volpe, pero hay varios que me dejaron muchas cosas. Como Manuel Pellegrini, como Leo Astrada, como el Piojo Herrera. Y bueno, uno que me dejó cosas muy lindas también como compañero fue Marcelo Gallardo. Así que imaginate todos los que he tenido como para aprender", resaltó.