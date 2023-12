Deportivo Maipú se refuerza para encarar de la mejor manera el 2024

ruben sambueza---.jpg El nuevo entrenador del Deportivo Maipú, Rubens Sambueza.

El Cruzado que preside Hernán Sperdutti confirmó este sábado que el delantero de 21 años Luciano Ortega retornará a la entidad tras su paso por el Cobresal de Chile.

Además se sumarán al Cruzado el volante de 26 años Gastón Mansilla (ex Arsenal y Colegiales) y el ex arquero de Talleres de Córdoba Tomás Clavijo (20).

También Maipú incorporó a los volantes Juan Cruz Arno (19) -ex Juventud Unida de San Luis- y Santiago Paulini (21) -ex Newell's y Unión de Sunchales- y al marcador central Guido Birse (20) -ex Rosario Central-.

Los que se fueron de Deportivo Maipú

Los delanteros Marcelo Larrondo, Gonzalo Klusener y Álvaro Veliez y el defensor Guillermo Ferracuti no seguirán en el club.

Estos futbolistas el 31 de diciembre finalizan sus contratos y se les informó que no se les extenderá el vínculo para el 2024.

Mientras que el experimentado volante Fausto Montero seguirá en el club. El mediocampista tenía ofertas de Patronato de Paraná y Deportivo Madryn, pero llegó a un acuerdo para continuar en la entidad de calle Vergara y será uno de los jugadores con el que contará Rubens Sambueza para el próximo torneo.

Mientras que el defensor Imanol González suena como refuerzo del Deportivo Cuenca y el volante Luciano Herrera es requerido por Godoy Cruz, pero aún no se definió su pase.

Herrera también sería pretendido por Atlético Tucumán, pero aún no hay nada concreto.

El delantero Santiago González, uno de los futbolistas más representativos, seguirá jugando en el Sporting Cristal de Perú, mientras que el volante Agustín Manzur fue cedido a préstamo a Guaraní de Paraguay.

El plantel está citado para el próximo 3 de enero para comenzar a trabajar en la pretemporada.