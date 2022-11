Martín Demichelis: "Soñé con ser el entrenador de River"

"Hay mucha expectativa y es un momento muy lindo para presentar a Martín Demichelis", indicó Brito, quien rubricó el vínculo con del DT hasta fines de 2025, cuando también culmina su mandato.

demichelis river 6.jpg Martín Demichelis tuvo su presentación como DT de River Plate

Justamente Francescoli fue uno de los que tomó la palabra e indicó: "Demichelis está acá por su capacidad. Estoy para acompañarlo, también Leo Ponzio que estará en la secretaría técnica".

“Con mi familia estuvimos por todo el mundo, pero en casa se habla un solo idioma: el riverplatense. Es el idioma que le voy a trasmitir a los jugadores de protagonismo, disciplina, unidad y esfuerzo. Son los valores de River y no los voy a cambiar".”, afirmó Martín Demichelis, quien viene del Bayern Munich de Alemania y también jugó en España e Inglaterra.

El ex entrenador del sub 19 del club más poderoso de Alemania se animó a comparar: "River es el Bayern Munich de Sudámerica porque tiene principios e historia. Dentro de eso está la presión, el sentido en el pase".

Glorias como Fernando Cavenaghi, Hernán Díaz, el Beto Alonso y el Pato Fillol, participaron de la reunión en la que también estuvieron los nuevos integrantes del cuerpo técnico.

Micho, emocionado, cerró la conferencia parafraseando a Gallardo al decir: "El entrenador más exitoso de la historia de River alguna vez dijo ‘que la gente crea, porque hay con qué creer’. Bueno, sigamos creyendo”.

Presentación de Martín Demichelis como DT de River [VIVO - Conferencia de prensa]

El cuerpo técnico de Martín Demichelis en River

Ayudantes de campo: Germán Lux y Javier Pinola.

Entrenador de arqueros: Alejandro Saccone.

Preparadores físicos: Flavio Pérez y Diego Riberi.

Médicos: Pedro Hansig y Federico Brand.

Neurociencia: Mariela Arangio.

Videoanalista: Matías Careggio.

Nutricionista: Marcelo Pudelka.

Psicólogo: Pablo Nigro.

river 1.jpg Una postal riverplatense: Cavenaghi, Hernán Díaz, Brito, Fillol, Alonso, Demichelis, Ponzio, Francescoli y Patanián

No se reunió con Marcelo Gallardo

"Con Marcelo aún no hablé, pero le agradezco públicamente, a él y a su cuerpo técnico, que nos han facilitado cantidad de datos para hacer la transición", contó Martín Demichelis, quien luego reveló: "Me escribió una persona muy importante del seno de River y me dijo 'nosotros no dejamos la vara muy alta, dejamos un piso, los cimientos para que sigan por este camino'. Vamos a intentar honrar la posición".

demichelis river 7.jpg Demichelis no se reunió aún con Marcelo Gallardo

"Es imposible saber como va a jugar el equipo sin hablar antes con los jugadores. Pero si hay algo que no vamos a tranzar, que es ir en búsqueda del protagonismo, no solo en los partidos, sino en los torneos", dijo quien fuera campeón con River en 2002 y 2003.

El ex defensor cordobés pondrá manos a la obra con el plantel el 12 de diciembre cuando se inicie la pretemporada en Potrero de los Funes en San Luis y luego viajará a Miami para continuar con los trabajos preparatorios del 3 al 18 de enero, con tres partidos amistosos.