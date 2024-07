Daniel Vila y la posible sanción a Independiente Rivadavia: "Da bronca que la policía no nos garantice la seguridad"

En ese sentido, el presidente hizo su respectivo descargo respecto del accionar policial: "Da bronca que la policía no nos garantice la seguridad. Pagamos 5 millones de pesos el operativo y la pPolicía no cumplió con su obligación. No cumplió con menores, no podemos pensar de lo qué son capaces de permitirle a los grandes". Asimismo, el dirigente agregó: "El club ha hecho mucho en materia de seguridad, con cámaras y demás. Denunciamos a varias personas en el Ministerio de Seguridad de la provincia pero hasta ahora no ha pasado nada".

lepra 26.jpg Ingresaron hinchas de Independiente Rivadavia en el partido frente a Gimnasia de La Plata.

Independiente enfrentará a su homónimo de Avellaneda este sábado, desde las 15, en el Bautista Gargantini. Para dicho encuentro, el ingreso será distinto al que habitualmente se realiza. "Solamente se va a poder entrar con DNI físico. El código frontal del documento va a permitir ingresar a los socios y a la gente que haya comprado su entrada", aseguró.

La nota con Daniel Vila en Radio Nihuil

El mercado de pases y el empate con Newell's

En otra línea, Vila se refirió al mercado de pases y a la situación de Jorge Sanguina, delantero proveniente de Paraguay al que Independiente le hizo una oferta formal pero del que no ha recibido una respuesta concreta para saber si se sumará al plantel. "Al jugador le avisamos que si no nos aclara su situación, nosotros vamos a desistir. Estábamos interesados pero es una cosa rarísima la que ha pasado", reveló Vila. Sobre posibles salidas, el presidente expresó: "Tenemos un grupo muy bien armado para lo que queda del campeonato, nadie se quiere ir".

Lepra3.JPG Independiente Rivadavia sumó un importante punto frente a Newell's en el Marcelo Bielsa.

Por último, el Daniel Vila hizo un pequeño análisis del partido ante Newell's Old Boys y expresó: "Un partido muy difícil. Hay que sumar en todos los partidos que quedan. Por momentos con buen juego y seguridad defensiva. Falta mucho, el torneo es largo y no hay que dejar de sumar".