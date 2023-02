Daniel Vila y el por qué volvió a Independiente Rivadavia: "La pasión puede más que la razón"

►Te puede interesar: Independiente Rivadavia encara una gran campaña para sumar socios

Daniel Vila Independiente Rivadavia (10).jpeg Daniel Vila reveló en La Red, con Gustavo López, los motivos de su vuelta a Independiente Rivadavia Foto: Martín Pravata

El presidente de Grupo América, dijo: "Hemos armado un equipo que creemos que está para competir bien arriba. Es un equipo que tiene ambición y aspiración. Independiente Rivadavia hace 16 años que está en la B Nacional y me parece que le ha llegado el momento de aspirar a algo más".

En López 910, por La Red, el dirigente expresó cuáles fueron los motivos de su regreso: "Vi a mi club prácticamente en ruinas, lo vi destruido, más allá de que había tenido un año bastante aceptable en lo futbolístico. Y sentí el compromiso de volver al club, de tratar de recuperarlo, de traer de nuevo a la familia, generar socios y recuperar las instalaciones. Entonces me junté con un par de amigos que también han sido dirigentes para ver si tenían ganas, se sumaron, armamos una lista, nos presentamos y acá estamos".

independiente Rivadavia..jpg El debut de la Lepra en Mar del Plata fue muy positivo

En los primeros días de su nuevo ciclo como máximo dirigente de Independiente Rivadavia, Vila manifestó: "El presidente es un gran coordinador que tiene que juntar las partes y que funcionen en un mismo sentido. Al menos esa es la tarea que cumplo en mi club. Es una gran responsabilidad la tarea de coordinar para que todo suceda".

Su regreso a Independiente Rivadavia: "Me fui en el año 2013 del fútbol y dije no vuelvo nunca más. Lo hice fundamentalmente por la violencia, porque tuve un episodio desagradable con mi familia. La pasé muy mal. Pero el año pasado volví a la cancha y cómo el fútbol es pasional, la pasión a veces puede sobre la razón".

La familia: "Pamela (David) me apoyó, siempre lo hace. Mis hijos también. Tuve el apoyo familiar".

Daniel Vila Independiente Rivadavia (1).jpg Daniel Vila contó con el apoyo de su familia para volver al fútbol

La AFA: "Esta AFA no tiene que ver con la anterior. Puede haber quedado algún dirigente de la vieja escuela, pero creo que ha habido una renovación y Tapia es la cara de esa renovación. Empezó con poca expectativa, pero fue creciendo y contra todos los pronósticos, fue ordenando el fútbol".

Chiqui Tapia: "Ha tenido logros que son indiscutibles. Los resultados hablan de lo que sucede fuera del campo de juego. Tapia es un hombre que tiene como virtud, que escucha más de lo que habla y eso es bueno".

tapia 1.jpg Chiqui Tapia estuvo en el debut de la Lepra, en Mar del Plata

La presidencia de la AFA: "Cuando yo tenía esas aspiraciones tenía 15 años menos. Hoy tengo comprometida mi vida en otras prioridades. Me metí como dirigente en el fútbol por la pasión, pero hasta ahí me llega. No podría asumir un compromiso de esa naturaleza porque ser presidente de la AFA requiere tener dedicación a tiempo completo. Para mí es imposible en esta instancia de mi vida".

El fútbol de Córdoba y el de Mendoza: "Córdoba se ha constituido como una plaza muy importante futbolísticamente hablando. Nosotros creemos que Mendoza necesita otro equipo en primera división".

El Mundial 2030: "Argentina tiene todas las condiciones para ser sede de un Mundial. Ya lo hizo en el ’78 y la situación turística de aquellos años no es la de hoy. Además, Mendoza ahora está en el mapa del mundo".

La cantidad de equipos en la Liga Profesional y la Primera Nacional: "Creo que hay que reducirlos, sobre todo en la Primera Nacional. Competimos con viajes larguísimos y no es necesaria esa cantidad de equipos".