Daniel Vila confirmó que Matías Reali no se irá de Independiente Rivadavia

Daniel-Vila-De-Paoli.jpg Daniel Vila y Rodolfo De Paoli. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

"Después de 111 años que cumple hoy el club va a militar en la primera división de Argentina. Después de salir campeón en el 2023 en el Mario Kempes festejamos un día y nos pusimos a trabajar. Son muchos los trabajos que se encararon, hay nuevos palcos, nuevos baños, la cancha fue resembrada, trabajamos los palcos para los dirigentes visitantes e hicimos camarines para el visitante y los árbitros. También estamos construyendo cuatro canchas en la Ciudad Deportiva, tenemos que ponernos a trabajar en los vestuarios, utilería y gimnasio. Esperamos llegar al viernes con todas las obras terminadas", añadió Vila.

De Paoli, que no confirmó el equipo para el debut ante el Rojo, dijo: "Estamos en vistas de un momento importante para el fútbol mendocino, ya que uno de los equipos más populares de la provincia jugará por primera vez en la máxima categoría, si bien ya lo hizo en el torneo Nacional de la década del '80, pero la elite no es para cualquiera. Me siento un privilegiado de estar en esta familia".

Independiente-Rivadavia-tuit.jpg

"Los hinchas tienen mucha ilusión de jugar en Primera. Después el destino dirá hasta donde llegaremos, pero debemos manifestar el esfuerzo que están haciendo los dirigentes", agregó el entrenador azul.

A su turno, Maidana dijo que "es algo muy lindo de estar en Independiente un año más, tenemos el compromiso de hacer lo mejor y el viernes debemos demostrarlo en la cancha".

Daniel-Vila.jpg Daniel Vila habló de las obras que se hicieron en el Gargantini. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

Ante el elenco de Avellaneda, el equipo del Parque formaría con: Gonzalo Marinelli; Luciano Abecasis, Francisco Petrasso, Bruno Bianchi, Mauro Maidana, Emanuel Mas; Antonio Napolitano, Gastón Gil Romero, Juan Manuel Vázquez: Federico Castro y Alex Arce.

De-Paoli-Maidana.jpg Rodolfo De Paoli y Mauro Maidana. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

Independiente Rivadavia vs. Independiente de Avellaneda: dónde verlo en vivo

El encuentro entre el elenco del Parque y el Rojo irá por ESPN Premium y quienes deseen verlo deberán tener el pack fútbol.

Los hinchas azules que deseen adquirir entradas para el cotejo deben ingresar a la aplicación https://csir.accessfan.ar/eventos, ya que no habrá venta presencial.