Daniel Vila confirmó que no llegó ninguna oferta por Alex Arce a Independiente Rivadavia

Además se refirió al debut del equipo azul en la Copa de la Liga ante Independiente de Avellaneda.

"La primera imagen que se me va a venir a la cabeza el viernes será la de mi padre, que cuando en el 2007 estábamos prácticamente afuera de los playoffs, él tenía fe y me dijo: 'Vos vas a perseverar y vas a ascender', si no hubiera sido por él no se nos hubiera dado el ascenso. Ahora yo le digo a él que me tiene que ayudar. Por eso en su momento doné la tribuna norte a Independiente con un cargo, que llevara el nombre de mi padre", dijo Vila en el programa Ovación 90, que se emite por Radio Nihuil, al hablar del debut leproso en Primera.