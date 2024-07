Daniel Vila anunció una importante obra en la platea Oeste de Independiente Rivadavia

vila lepra canal 7.jpeg Daniel Vila dijo que la obra en la platea Oeste es un viejo anhelo de los hinchas de Independiente Rivadavia. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Luego añadió: "También queremos continuar la línea de palcos sobre el sector central de la platea Oeste y en la parte nueva que se va a construir. También vamos a mejorar los baños, son las cosas que hacen falta para que tengamos un estadio como Dios manda".

Luego siguió con su explicación: "Lo primero que debemos tener es un proyecto y el lunes estará viajando a Mendoza el arquitecto que hizo el estadio de Santiago del Estero y el Único de La Plata para hacer un relevamiento y después de eso presentar un anteproyecto, lo pondremos a consideración de los socios para que critiquen, opinen y después empezaremos la obra, pero para eso además de las ideas hacen falta los recursos".

"Es uno de los motivos por los que decidimos jugar en el Malvinas con Boca y por supuesto lo haremos contra River porque son erogaciones muy importantes y parte de lo que recaudemos en esos partidos lo destinaremos a esas obras. Sé que al socio de Independiente no es lo que más le gusta, le gusta jugar en casa, pero para jugar en casa necesitamos tener un estadio en condiciones, si bien se han hecho mejoras en el Gargantini no tenemos la capacidad en cuanto a espectadores ni tampoco las comodidades para recibir a los dirigentes y a los hinchas neutrales. Los que dicen que hay ventaja deportiva, Independiente siempre es Independiente, fuimos al estadio a jugar contra River la Copa Centenario y nos fue muy bien, ganamos 4 a 0. Las dimensiones de los campos de juego son similares y vamos a vivir una gran fiesta del fútbol", dijo.

Ham y villa..jfif La Lepra, de la mano de Sebastián Villa, viene de ganarle al Rojo de Avellaneda.

"Este es un proyecto de vieja data, es un anhelo que tenemos los hinchas de Independiente Rivadavia desde hace mucho tiempo de ver terminada esa tribuna. Se da el momento por el hecho de estar en la primera división del fútbol argentino y por la cantidad de gente que va a al estadio. Después vendrá la doble bandeja, pero todavía no vamos a avanzar sobre ese proyecto, hay que ver si se hace sobre la platea Norte o sobre la platea Este, para mí justo es mejor sobre la Norte", contó alreferirse a otra idea que existe en la comisión directiva azul.

Posteriormente el dirigente del equipo del Parque habló de cómo será la venta de boletos para el partido frente a Boca al decir: "Será a través de la aplicación Access Fan, se podrá entrar con el DNI, no hará falta código QR y pondremos precios muy accesibles para que el estadio se vea colmado; el martes o miércoles de la semana que viene pondremos a la venta las entradas".

Por último, calificó de exitoso al operativo que hubo en el partido de la semana pasada frente a Independiente de Avellaneda, donde el Azul estrenó un sistema de ingreso. "Me llamó gratamente la atención la alegría de la gente por la ausencia de los violentos. A los violentos hay que sacarlos de la cancha, se vivió una fiesta, se cantó, se gritó el gol, se festejó y se ganó. Aquellos violentos que quisieron entrar cuando ya había empezado el partido, les recomendaría que no sigan intentando porque no van a entrar, tenemos la obligación de priorizar la seguridad de los socios y la intención es que vuelva la familia de Independiente Rivadavia. El operativo que se montó con la enorme ayuda de Hernán Amat y de la ministro, fue un excelente ejemplo de que cuando hay voluntad las cosas se pueden hacer", cerró.

La nota completa de Daniel Vila en Radio Nihuil:

nota ovacion daniel vila 300724.mp3

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia ya piensa en su visita a Atlético Tucumán, por la 9° fecha de la Liga Profesional, que será el domingo 4 de agosto desde las 20.

Después de ese cotejo, Independiente Rivadavia dejará el Bautista Gargantini para recibir el sábado 10 de agosto a Boca en el estadio Malvinas Argentinas.