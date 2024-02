Daniel Vila analizó el futuro de Independiente Rivadavia tras la salida de De Paoli: "Berti está descartado"

"No he estado con los jugadores, estimo que ha golpeado duro, porque una derrota de esa naturaleza con un rival que no tenía los pergaminos para hacerle cuatro goles a Independiente, duele. Pero hay pensar en esta semana y en la que viene porque el fútbol es así, tiene esas cosas, hay que olvidar rápidamente esa derrota y ponernos a pensar en el partido que viene porque necesitamos sumar muchos puntos", dijo en una charla que mantuvo con el programa Ovación 90, que se emite por Radio Nihuil.

"No tenemos técnico todavía, va a dirigir el equipo Arias, el técnico de la Reserva, y uno de los motivos por los que estoy viajando a Mendoza es para tener una reunión con la comisión directiva y con Sebastián Peratta, que es el manager y analizar algunas alternativas de posibles nombres para que dirijan en el futuro a Independiente", relató Vila.

Daniel-Vila-1.jpg Daniel Vila, el presidente de Independiente Rivadavia.

Luego fue consultado por la salida de De Paoli del Azul y dijo: "Fue una decisión acordada, porque entendíamos que se había cumplido un ciclo, que no era bueno para Independiente ni para él continuar, de manera tal que su salida fue de común acuerdo".

También opinó por el ciclo de De Paoli en el club del Parque al decir: "Es difícil saber qué le faltó porque es una persona que trabajó, que se dedicó exclusivamente a esto, que se metió con el equipo y tenía muy buena relación con los jugadores y ellos con él, de manera tal que tal vez lo que le faltó fue suerte o le faltó acertar en los planteos tácticos frente a determinados rivales, pero pensemos también que tuvo victorias importantes, el triunfo en La Plata contra Gimnasia no es menor y contra Huracán también se jugó un gran partido y ante Independiente de Avellaneda tuvimos mala suerte, no merecíamos irnos con las manos vacías, de manera tal que los resultados siempre mandan en el fútbol, esto es así".

También habló del DT que ascendió al equipo a Primera. Alfredo Berti. "Berti está descartado, no por nosotros, sino porque él no ha querido venir a Independiente, no está en los planes pero hablamos con él por supuesto y dijo que no, que no estaba para dirigir en este momento", afirmó.

Rodolfo-De-Paoli.jpg Rodolfo De Paoli se fue de la Lepra. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

También fue consultado cuándo la Lepra tendrpa nuevo DT. "La velocidad depende de las ofertas o de las posibilidades que tengamos de encontrar lo que estamos buscando, no sé si es tan rápido, puede ser mañana o la semana que viene. Estas son decisiones fundamentales y no queremos cometer errores", analizó.

"Es normal que a uno le hagan llegar ofertas, es lo que estamos analizando, algunos son más conocidos que otros pero estamos buscando algunos no tan conocidos pero que tengan trayectoria", añadió.

"Busco un técnico que gane, es el que más me gusta (risas). No hemos conversado con Caruso Lombardi, no es uno de los técnicos que tenemos en carpeta. No es una decisión fácil, me gustaría escuchar al hincha de Independiente. Pusineri está descartado y a Orsi-Gómez no lo tenemos en consideración, pero queremos que el hincha opine. Oldrá tiene una identificación histórica con un club y no podría dirigir a Independiente", dijo.

"Con Trotta quedó muy bien la relación. Él está viviendo en Miami", dijo sobre el ex DT leproso.

arce 2 (1).jpg Alex Arce.

Daniel Vila felicitó a Alex Arce

Por último, el dirigente azul contó que llamó al ex goleador azul Alex Arce, quien debutó con un gol en la Liga de Quito. "Felicité a Arce y le dije que el 22 de marzo debería estar en el Malvinas Argentinas despidiéndose de la hinchada de Independiente en el amistoso contra River. Vamos a ver si la Liga de Quito lo deja viajar", cerró.

Los números de Independiente Rivadavia en la Copa de la Liga

Jugadas 7 fechas de la Copa de la Liga Profesional Independiente Rivadavia acumula 6 puntos, producto de dos victorias y 4 derrotas, las últimas 3 de manera consecutiva.

La Lepra hizo 7 goles, le marcaron 12 y está a solo 5 puntos de la zona de clasificación a los cuartos de final.

Lo que viene para la Lepra en la Copa de la Liga