Daniel Oldrá se lamentó por la derrota ante Estudiantes en la Copa de la Liga

El entrenador admitió: "El equipo jugó hace tres días con el Colo Colo, el jugador no está totalmente recuperado y estoy convencido que no estaba para jugar el mismo equipo. Se podía correr el riesgo que se lesionara algún futbolista. No hay ningún secreto, hemos jugado nueve partidos en un mes".

"Esa fue la planificación y me hago cargo, hicimos un esfuerzo mental y en lo físico, mental en el partido con el Colo Colo y ahora jugamos un partido a las cinco de la tarde", mencionó el ex defensor.

En el análisis del partido, afirmó: "Este fue el encuentro que más situaciones generamos, pero no ligamos. Fue un partido que ellos jugaron bien en el primer tiempo y nosotros lo hicimos bien en el segundo tiempo. Ahora nos tocó perder y hay que seguir dando pelea".

Daniel Oldrá tiene la ilusión de ser campeón con Godoy Cruz

"No tenemos presión, sí la tienen los equipos grandes. Nosotros queremos salir campeones como todos. Faltan muchas fechas y todos estamos ilusionados, hay que ir paso a paso y ser concretos y contundentes", dijo con respecto a la buena campaña que está haciendo el Ex.

"Estamos convencidos lo que queremos, este es un equipo integrado por jugadores que dejan la vida en cada partido y no sobra nada y ojalá que culminemos ganando un torneo", cerró el Gato.