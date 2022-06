Daniel Loyola, el mendocino que jugó en Platense y le hizo un recordado gol a Boca

Daniel-Loyola-4.jpg

También le cometió el penal a Martín Palermo en el Clausura '99; el Titán arcó cayéndose y le pegó a la pelota con los dos pies.

"Llegué en agosto del '91 a Buenos Aires y el 16 empezaba, se suspendió la primera fecha con Independiente y pasamos a jugar con Estudiantes, en La Plata. Estaban suspendidos los dos centrales, que eran Javier Baena y Gustavo Orellano (otro mendocino), arrancaban Broggi y Bazán y esa semana no les habían salido las cosas bien, el martes siguiente me llamaron a mí a otro chico, Daniel Mayo y nos dijeron que íbamos a ser los centrales el domingo en La Plata, debuté y fue una gran alegría para mí y mi familia",le dijo a Ovación en una nota.

"En Platense me fue muy bien, estuve del '91 al '99, cuando nos fuimos al descenso. Pasaron varios técnicos, como Jorge Castelli (era muy buena persona y ya falleció); hicimos una excelente campaña con Ricardo Rezza porque terminarmos terceros y donde había muy buenos jugadores como el Bichi Fuertes, Mariano Dalla Líbera, Adrián Coria. Con algunos me sigo hablando, como Pablito Erbín, el Pipi Váttimos, el Tero Di Carlo, Alberto Godoy, Fabían Alegre, Fabián Cancelarich, Fabio Lenguita y el Ruso Spontón", relató.

"Después de la etapa en Almagro se le presentó a mi padre un cáncer de pulmón, rescindí el contrato. Mi papá duró un año y medio peleándola con esa enfermedad y falleció en el 2002", admitió.

"Volví a Luján, donde estaba la Alianza con Chacras, participé en un campeonato con ellos, el Turco Julio era el técnico. Él fue un gran entrenador y una gran persona", afirmó.

Daniel-Loyola-3.jpg

-¿Cómo le fue dirigiendo las inferiores de Luján?

-Estuve haciendo ese trabajo un tiempito, después por problemas laborales tuvo que dejar de dirigir la categoría. Ahora estoy tratando de acomodarme los horarios para poder volver al club y hacer lo que me gusta, que es tratar de enseñarles a los chicos lo poco o lo mucho que yo puedo haber aprendido.

-¿Cómo se dio la posibilidad de hacer esta actividad?

-La posibilidad de dirigir a las inferiores de Luján se dio antes de la pandemia, estaban buscando profe, yo me ofrecí porque mi hijo juega acá y nací acá. Jugué acá cuatro partidos en primera y tuve la posibilidad en ese entonces de irme a probar a Platense en 1991.

Vino un representante, el Turco Simón (el tío del ex jugador de Boca), me vio y salió la chance de irme a probar, ya que Platense estaba haciendo la pretemporada en Córdoba y el técnico de ese equipo era Pedro Marchetta.

-¿Qué recuerda de sus inicios en Luján?

-Estaba jugando en un potrero acá cerca, me vio jugar un papá de uno de los chicos de Luján y él fue quien fue a mi casa a hablar con mi papá para traerme al club. Yo tenía 12 años cuando me inicié en las inferiores del Granate.

Hice todas mis inferiores en el club, salimos campeones en cuarta y en quinta división. Jugué en primera esos partidos soñados que te salen todas, justo estaban algunos representantes viendo jugadores y ahí se dio la chance para irme a probar a Buenos Aires.

Daniel-Loyola-1.jpg

-¿Qué dice de Platense?

-Me acuerdo cuando llegué al club, estaba Pedro Marchetta, fue un día jueves en la tarde y empecé con el pie izquierdo. Había ido medio engripado, amanecí el viernes con fiebre, así que estuve hasta el domingo en cama con anginas. Volví a correr un poquito el lunes y el martes jugábamos un partido amistoso con Defensores de Belgrano, habló conmigo y me dijo que me quedara tranquilo, que tenía tiempo de demostrar, que no le importaba verme correr sino qué hacía con la pelota.

Jugué 45 minutos en la Reserva y lo hice bien, me quedé para la primera, me puso en el segundo tiempo y en la primera pelota que toco, enganché hacia adentro y con toda la suerte que el nueve que me salió venía a comerme las patas, la pisé, le hice un caño y salí jugando. Ahí nomás me sacó, y la primer pelota metí un cabezazo en la pelota. Se me pasaron mil cosas por la cabeza, me abrazó y me dijo: 'Con lo que hiciste me alcanzó para saber las condiciones que tenés, ahora si yo te llevo a Buenos Aires y la reventás para arriba, te saco, te meto un voleo donde ya sabés y te mando de vuelta a Mendoza'. Fue muy cómico, pero fue un alivio lo que me dijo.

-¿Qué recuerda de su paso por Almagro?

-En Almagro estaba el Beto Pascutti como técnico, integré bastantes equipos, jugaba muy poco, habían llegado muchos jugadores de San Lorenzo. En el 2001 Almagro logró el ascenso a primera en la cancha de Instituto y fue una gran alegría.

