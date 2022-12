"No hay que tenerle miedo a nadie, sino mirarnos a nosotros mismos. El lunes vamos a ver el análisis del rival con el entrenador, que decidirá cómo jugar", explicó Josip Juranovic sobre el plan que van a trazar para el encuentro frente a la Selección argentina del martes en el Estadio Lusail.

Josip-Juranovic.jpg Josip Juranovic, lateral derecho de Croacia en el Mundial Qatar 2022.

El defensor también expresó que tanto él como sus compañeros están concentrados en el Mundial Qatar 2022 y nada más: "Estamos concentrados en la selección. Incluso le dije a mi agente que no me enviara nada, no estoy interesado en absoluto en este momento. Quiero hacer algo por mí, mis futuros hijos e hijas, quiero contarles la historia de lo que hicimos y sentirme orgulloso".

Por último, Josip Juranovic agregó que la idea de Croacia para el partido será tener un mediocampo sólido y tener a los jugadores adecuados: "Pasar la pelota a Luka (Modric), Marcelo (Brozovic) y Mateo (Kovacic) es más seguro que tener tu dinero en un banco".

luka-modric-croacia.jpg Luka Modric, figura de la Selección de Croacia en el Mundial Qatar 2022.

