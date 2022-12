El entrenador de la selección de Croacia, Zlatko Dalic, palpitó el encuentro ante la Selección argentina por las semifinales del Mundial Qatar 2022 y explicó que el estilo de juego de Lionel Messi es el punto a controlar, ya que aunque "no defiende" y "no corre mucho", no tienen que dejar que reciba la pelota porque en ese momento es cuando más daño hace, ya que "es el mejor jugador del mundo en los últimos diez años".