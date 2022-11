Cristiano Ronaldo disparó a mansalva y una bala le pegó de lleno a Wayne Rooney

El portugués, que se apresta a jugar el Mundial Qatar 2022 con su selección, ofreció una entrevista a TalkTV que replicó DPA, en la que señaló que no solo "el entrenador, sino también dos o tres personas más del club buscaban que me fuera. Por eso me sentí traicionado. Pero la gente tiene que escuchar la verdad, porque veo que desde el año pasado hay gente que no quiere que esté más en el United".

cristiano-ronaldo-wayne-rooney2.jpg El entrenador neerlandés Erik ten Hag y Cristiano Ronaldo, durante un partido del Manchester United.

"Por eso no tengo respeto por Hag, ya que él no lo muestra por mí. Si tú no me respetas, yo nunca te voy a respetar", disparó Cristiano Ronaldo sobre el técnico que el domingo no lo convocó para el partido que el Manchester United le ganó por 2 a 1 como visitante a Fulham, con un gol del juvenil delantero argentino Alejandro Garnacho (18 años y uno de los preferidos del portugués) en tiempo de descuento.

"E insisto en que los aficionados deben saber la verdad. Quiero lo mejor para el club y por eso vine. Pero desde que Alex Ferguson se fue, no observé una evolución en el equipo. Nada cambió, y si quieren que eso pase, tendrán que hacer las cosas de manera muy distinta en el futuro", advirtió Cristiano Ronaldo, que el próximo 5 de febrero cumplirá 38 años.

Y finalmente le apuntó a otro mítico delantero del Manchester United como Wayne Rooney, ya retirado y hoy entrenador en los Estados Unidos, que lo critica por lo que considera un escaso aporte de Cristiano Ronaldo desde que volvió a Manchester.

cristiano-ronaldo-wayne-rooney1.jpg Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney, cuando ambos compartían jugadas en el Manchester United.

"No se porque me critica de esa manera. Seguramente debe ser porque él ya se debió retirar (tienen la misma edad) y yo sigo todavía en el más alto nivel", disparó un ofuscado Cristiano Ronaldo.