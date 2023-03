Cristian Varela palpitó el choque de Independiente Rivadavia ante Tristán Suárez

►TE PUEDE INTERESAR: Facundo Giacopuzzi y sus ganas de revancha en Independiente Rivadavia

"La derrota que sufrimos fue un golpe duro, pero dimos vuelta la página y estamos metidos en dejar todo en el compromiso ante Tristán Suárez", agregó el futbolista.

Con relación al rival, que ha perdido los cuatros encuentros que disputó y que contará con el debut de Gabriel Noia como entrenador en lugar de Fabián Nardozza, afirmó: "Es un equipo que tiene jugadores de jerarquía. Son situaciones del fútbol, a veces se dan los resultados y en otras ocasiones no. Nosotros vamos a hacer nuestro juego para seguir en esta racha de local, ya que hace muchos partidos que no perdemos en nuestra cancha".

El jugador tendría su debut ante el Lechero, ya que una lesión no le ha permitido estar en estas cuatro fechas. "No tuve la posibilidad de jugar por una lesión previa al inicio del torneo, ahora ya estoy a disposición del entrenador. Me siento bien para dar el máximo por el club y poder ayudar al equipo a ganar los tres puntos", dijo.

"Voy a tratar de darle mucha entrega, ganas, sacrificio y compromiso. En el fútbol siempre hay que dejar todo en la cancha", afirmó.

"La verdad que me encontré con un gran club. Es una institución muy importante con dirigentes que están trabajando con mucho compromiso, está preparada para poder subir de categoría", cerró el lateral derecho.

La palabra de Cristian Varela