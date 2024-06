Cristian Estigarribia con un doblete le dio el triunfo a Gutiérrez

Cristian Estigarribia dos.jpg Estigarribia festeja uno de sus goles ante Atenas. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

"Estamos muy contentos por el triunfo que conseguimos ante Atenas de Río Cuarto. Pudimos sacar adelante un partido que resultó complicado, Hace varios partidos que no perdemos, seguimos invictos en nuestra cancha y estamos en los primeros puestos", contó el atacante del Celeste de 30 años.

Cristian Estigarribia contó la unión que hay en el plantel y afirmó: "Hace tres meses que estoy en Gutiérrez y la verdad que me siento muy cómodo. La gente me recibió muy bien, se ha formado un gran grupo humano, hay mucha humildad y una competencia muy sana dentro del plantel".

Gutiérrez totaliza 21 puntos en la tabla de posiciones y se ubica segundo. "Estamos haciendo una buena campaña y el equipo ha ido de menor a mayor. De local somos un equipo fuerte y tenemos un plantel de muy buenos jugadores", dijo.

Su llegada a Gutiérrez

Cristian Estigarriba contó sobre su arribo al equipo de Pablo Jofré ly manifestó: "Todo se dio después de la final que jugué contra Gutiérrez. Yo estaba jugando para Defensores de Formosa, marqué un gol y otro me lo anularon. Después me llamaron y me gustó la idea y estoy en esta gran institución".

