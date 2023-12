Copa América 2024: la Selección argentina jugará con Perú, Chile y Trinidad y Tobago o Canadá

copa america 2.jpg El sorteo de la Copa América 2024 se realizó en Miami y la Selección argentina ya tiene rivales

El evento se llevó a cabo en el James L. Knight Center, las leyendas que sacaron las bolillas fueron Ronaldinho, Roque Santa Cruz, Jorge Campos y el Pupi Zanetti, y se estableció el programa de partidos de la 48va edición de la Copa América que se disputará entre el 20 de junio y el 14 de julio y por segunda vez en la historia en Estados Unidos tras la experiencia de la Centenario 2016.

►Te puede interesar: Chiqui Tapia inauguró oficinas de AFA en Miami, pero no se reunió con Scaloni

La Copa América 2024 presentó en la ceremonia a Capitán (un águila) como su mascota; a Cumbre la nueva pelota de la marca Puma, que fue presentada en el escenario por el uruguayo Diego Godín y también el centenario trofeo, que fue restaurado y portado por el propio Scaloni.

"Esta Copa es hermosa, muy especial. Disfrutamos un momento único por todo lo que se había vivido, veníamos de una pandemia, de una época dura para todos", dijo el DT argentino.

scaloni 1.jfif Scaloni con la Copa fue uno de los grandes momentos de la ceremonia

Las 14 sedes que ya habían sido anunciadas por la Conmebol serán Allegiant Stadium, Las Vegas (Nevada); AT&T Stadium, Arlington (Texas); Bank of America Stadium, Charlotte, Carolina del Norte; Children's Mercy Park, Kansas City (Kansas); GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri; Exploria Stadium, Orlando (Florida); Hard Rock Stadium, Miami (Florida); Levi's Stadium, Santa Clara (California); Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (Georgia); MetLife Stadium, East Rutherford (New Jersey); NRG Stadium, Houston (Texas); Q2 Stadium, Austin (Texas); SoFi Stadium, Inglewood (California) y State Farm Stadium, Glendale (Arizona).

copa america 1.jpg Infantino y Domínguez, presidentes de FIFA y Conmebol

Los grupos de la Copa América 2024

Los 16 seleccionados participantes (10 de la Conmebol y 6 de la Concacaf) se dividieron en cuatro grupos que serán los siguientes:

Grupo A: Argentina, Perú, Chile y Concacaf 5 (Trinidad y Tobago o Canadá)

Grupo B: México, Ecuador, Venezuela y Jamaica.

Grupo C: Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia.

Grupo D: Brasil, Colombia, Paraguay y Concacaf 6 (Costa Rica u Honduras)

Concacaf 5 y Concacaf 6 saldrán de los cruces Canadá - Trinidad y Tobago y Costa Rica (DT Gustavo Alfaro)- Honduras, a disputarse el 23 de marzo del año que viene.

La Selección argentina en la Copa América 2024

Argentina jugará el partido inaugural el 20 de junio en el estadio Mercedes Benz, de Atlanta ante Trinidad y Tobago o Canadá.

El segundo partido de la fase de grupos lo disputará ante Chile el 25 en el Met Life, de New Jersey, y el tercero y último el 29 en el Hard Rock Stadium, de Miami, ante Perú.

scaloni 1.jpg Lionel Scaloni estuvo en el sorteo y ya piensa en la defensa del título

Después, si pasa de ronda en el primer puesto el 5 de julio en Houston (estadio NRG, con capacidad para 72 mil personas) o el 4 en Arlington (AT&T, para 80 mil), si es segundo. En cualquier caso se cruzará con el primero o segundo del Grupo B (el de México, Ecuador, Venezuela y Jamaica).

Las semifinales serán el 9 de julio otra vez en New Jersey o el 10 en el Bank of América Stadium, de Charlotte, para 75 mil personas, que también será escenario del partido por el tercer puesto.

Y la final tendrá lugar el domingo 14 en el estadio más importante de Miami, con capacidad para más de 65 mil espectadores. Solamente en esa instancia Argentina podría cruzarse con Brasil.