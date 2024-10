Con una actuación descomunal de Santino Andino Godoy Cruz le ganó a Newells

El juvenil de 18 años Santino Andino tuvo el reconocimiento de los hinchas del Expreso que lo despidieron con aplausos a este pibe que elogian todos y que le cambió la cara a Godoy Cruz.

►TE PUEDE INTERESAR: Godoy Cruz empató con San Lorenzo y hubo un final bastante caldeado

Santino Andino, con la humildad que lo caracteriza, tras el encuentro ante Newells, afirmó: "La verdad que fue un lindo gol, Nicolás Fernández me había dicho cuando terminó el primer tiempo que enganche y que le pegue al arco. Pudimos lograr un triunfo importante para meternos en los puestos de Copa Libertadores".

"Estoy disfrutando este lindo momento, la clave es trabajar y seguir creciendo como jugador. Me siento muy agradecido por la confianza que me da el cuerpo técnico y mis compañeros", aseguró Santino.

Santino Andino y la ovación de los hinchas de Godoy Cruz

Santino Andino se ha ganado el reconocimiento de los hinchas, cuando se fue reemplazado fue ovacionado. "Me pone muy contento el cariño que me dan. Estoy desde chico en el club, y la verdad que me generó mucha emoción".

"Es un chico que trabaja muchos en los entrenamientos y después eso lo demuestra en los partidos, nosotros lo más grandes tratamos de darle consejos para su crecimiento", aseguró Federico Rasmussen, sobre Santino Andino. "Es un chico que trabaja muchos en los entrenamientos y después eso lo demuestra en los partidos, nosotros lo más grandes tratamos de darle consejos para su crecimiento", aseguró Federico Rasmussen, sobre Santino Andino.

La palabra de Santino Andino

Embed