Con los goles de Pío Bonacci, Deportivo Maipú se sostiene en el Reducido de la Primera Nacional

El equipo de Juan Manuel Sara ocupa la séptima posición de la Zona A con 19 puntos y se ubica en los puestos de clasificación para jugar el Reducido.

Bonacci.jpeg Pío Bonacci marcó un doblete para el Deportivo Maipú. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Tras la importante victoria, Pío Bonacci manifestó: "La verdad que logramos un triunfo muy importante, pudimos colaborar con el equipo marcando dos goles. Lo pude disfrutar con la familia, que vino a verme, ellos son incondicionales, desde chico que me siguen a todos lados y no hay mayor satisfacción que ellos me puedan ver jugando".