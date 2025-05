El tenista estuvo 3 meses fuera del ruedo por doping positivo

El tenista italiano Jannik Sinner fue sancionado en febrero por doping positivo ya que tuvo contacto con una sustancia llamada clostebol, un esteroide anabólico - androgénico sintético que está prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Aunque la sanción podía ser más dura - el atleta español paraolímpico Yassine Ouhdadi recibió tres años fuera de su actividad - el tenista logró demostrar que la sustancia llegó a su cuerpo mediante un masaje de su preparador físico Giacomo Naldi.

"En un primer momento no quise aceptar el acuerdo con la AMA porque sé que no hice nada malo. Al final, me alegro de que ningún Grand Slam coincidiese dentro de estos tres meses", comenzó explicando Sinner.

Y agregó: "Sentí mucha presión el año pasado, también porque no podía hablar con mucha gente sobre lo que me estaba pasando".

Esos tres meses fueron, en cierto modo, un respiro.

tenis-abierto de australia-jannik sinner-01 (1).jpg Jannik Sinner volverá a disputar un torneo en el Masters 1.000 de Roma.

Vuelve el número 1 del tenis mundial: ya está todo listo para el regreso de Jannik Sinner

Durante los tres meses que duró la sanción el tenista se perdió Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid. Ahora tiene la oportunidad de comenzar a prepararse en miras al Roland Garros: "No tengo expectativas para este torneo (Roma). Mi objetivo es Roland Garros. Veremos cómo va el primer partido y cuál es mi nivel".

"No tengo miedo, simplemente estoy contento de estar aquí. Lo hemos hecho lo mejor posible estos meses y estamos listos para jugar. Estuve más o menos un mes sin tocar la raqueta. Luego poco a poco fuimos trabajando, sobre todo en el gimnasio. No tuvimos prisa, éramos conscientes de que se necesitaba tiempo para volver bien", explicó el número 1.

No seguí mucho el tenis, no vi partidos, sólo volví a seguirlo durante Madrid

Todo indica que Jannik Sinner volverá a jugar un partido oficial en el Másters 1.000 de Roma el jueves o el viernes, ante el ganador del partido entre el argentino Mariano Navone y el italiano Federico Ciná.