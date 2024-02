Cómo salieron los estudios de Claudio Echeverri después del dolor en el pecho que tuvo

Echeverri.jpg Claudio Echeverri.

"Me agarró un dolor en el pecho muy fuerte. No podía cambiar el aire, no podía respirar muy bien. Me asusté mucho. Me tiré para cambiar el aire y después, gracias a Dios, se me pasó un poco", afirmó el futbolista tras el encuentro.

►TE PUEDE INTERESAR: Por cuánto es el contrato de Claudio Echeverri con el Manchester City

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDSports%2Fstatus%2F1752893171099406642&partner=&hide_thread=false EL DIABLITO ESTÁ OK



Claudio Echeverri fue sometido a estudios tras los inconvenientes para respirar en el duelo de Argentina ante Chile.



Se reincorporará a los entrenamientos.



@paulapallas1#DSPORTSNoticias #PreolímpicoEnDSPORTS pic.twitter.com/qFxMRO9BwX — DSports (@DSports) February 1, 2024

En el mismo sentido agregó: "Después seguí bien. Igual voy a hablar con los médicos, a ver qué es. Nunca me había pasado algo así, sentí mucho miedo. Estoy bien, gracias a Dios".

Aunque no padeció dolores en la noche post partido y al día siguiente lo comenzó con normalidad, Echeverri se marchó de la concentración albiceleste para asistir a una clínica de la ciudad de Valencia, Venezuela, donde se realizó una serie de estudios.

Cómo salieron los estudios de Claudio Echeverri

En los mismos se controló su estado físico y luego se descartó cualquier afección cardíaca. De esta manera, el jugador que desde 2025 jugará en Manchester City, pudo entrenarse con normalidad con sus compañeros y estará disponible para el clásico del viernes con la Uruguay de Marcelo Bielsa.