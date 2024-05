Cómo está la situación de Valentini en Boca

►Te puede interesar: Boca Juniors juega con Sportivo Trinidense buscando trepar en el Grupo D de la Copa Sudamericana

"Se hizo una negociación y no se pudo llegar a un acuerdo. Son decisiones que se toman, indistintamente de donde lleguen o cómo se tomen, pero nosotros, como consejo, tenemos la función de cuidar al club. Son negociaciones donde uno ofrece algo, el otro quiere otra cosa. Hay algunas que se dan mucho más fácil, hay otras que son más complejas", manifestó.

Valentini4.jpg Valentini no será tenido en cuenta en el plantel hasta que no regularice su situación contractual.

Boca aceptó las condiciones que imponía el jugador y le ofreció extender el vínculo hasta diciembre de 2028 en igualdad de números que Cristian Medina, pero Valentini le comunicó al club que no firmaría en esos términos. Por esa razón, el Consejo de Fútbol le informó al entrenador Diego Martínez que el defensor no podrá ser tenido en cuenta para los próximos partido, hasta que se regularice la situación.

►Te puede interesar: Qué necesitan River y Boca para clasificar al Mundial de Clubes

"Ahora está en un Stand by. No se puede ir en junio porque él tiene contrato con nosotros hasta diciembre. Todo es posible. Nunca hay un no definitivo frente a muchas situaciones", completó Serna.

Valentini2.jpg Valentini tiene contrato hasta diciembre en Boca.

Valentini y sus pretensiones en Boca

Lo que pide el jugador es que la actualización del monto de contrato sea retroactivo desde enero de 2023, mientras que Boca le ofrece que éste sea desde enero de 2024.

El otro punto de conflicto pasa por la cláusula de recisión. Valentini busca mantenerla en 10 millones de dólares mientras que lo que quiere el Consejo de Fútbol es subirla para asegurarse que, si un club del exterior quiere ficharlo, se le haga más difícil. De esta manera pretenden evitar lo que pasó con Valentín Barco en su pase al Brighton de Inglaterra.