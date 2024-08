Chiquito Romero fue terminante al hablar de los cuestionamientos que sufre Diego Martínez en Boca

Luego de lo que fue el triunfo sobre el equipo de Belo Horizonte en el estadio La Bombonera, el arquero salió a respaldar al director técnico que fue cuestionado en los últimos días: "Sabemos que en Boca todo es dos o tres veces más grande que en otro club. El entrenador está fuerte, no deja cabos sueltos, trabaja. Nosotros tenemos que responder en el campo, muchas veces el juego vistoso que él quiere no sale y tenemos que saber embarrarnos para que en los momentos que no fluye el juego podamos salir adelante".

