Ignacio Miramón ya es nuevo jugador de Boca y fue presentado por Juan Román Riquelme

"Mi familia está muy contenta desde que llegué a Boca. Cuando me tocó firmar el contrato, nos permitieron entrar a la cancha con mi familia y mi viejo se puso a llorar. Es una alegría muy grande ver eso. Estoy muy contento de estar acá en un club tan grande", dijo el volante surgido en Gimnasia La Plata que usará el número 21 que era de Equi Fernández.

Miramón llega a Boca cedido por 18 meses, con una opción de compra por 3 millones de euros que puede convertirse en obligatoria si se cumplen determinadas condiciones.

"Me tocó irme a Francia, no me tocó jugar mucho allá pero fue un año de aprendizaje. Cuando surgió la chance de venir a Boca, me puse muy contento, lo hablé con mi representante y mi familia y me vine para acá", agregó el futbolista de solo 21 años, que viene del Lille de Francia.

"Cuando fui a La Bombonera fue en pandemia, debe ser una locura jugar con cancha llena todos los partidos", dijo Miramón, quien asumió que su puesto es el de doble 5.

"Voy a repetir lo mismo cada vez que me toca: cuando tenemos la oportunidad de presentar un jugador es un día maravilloso. Agustín (Martegani) tuvo la suerte de jugar. Sé que Ignacio (Miramón) acaba de llegar y es bostero igual que yo. Van a disfrutar de jugar en La Bombonera con la camiseta más linda del mundo" (Juan Román Riquelme).

Martegani ya pudo jugar en Boca y "fue hermoso"

"La sensación de haber jugado en esta cancha tan mítica, tan histórica fue hermoso, no solo para mí sino para mi familia, estoy muy contento y muy feliz de vestir esta camiseta", dijo Agustín Martegani quien fue presentado aunque ya había jugado algunos partidos después del receso por la Copa América.

"Es tal cual lo soñé, por momentos es más. No caigo dónde estoy, trato de disfrutarlo el máximo y brindarme por esta institución tan grande", señaló el ex San Lorenzo, quien estará entre los convocados para jugar este jueves con Cruzeiro por la Copa Sudamericana.