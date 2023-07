Casemiro: "A quien le gusta el fútbol, le gusta Messi"

►TE PUEDE INTERESAR: Menotti explicó por qué Messi debería jugar el Mundial 2026

“Messi dejó huella, no se puede negar. Siempre fue un rival, tanto en el Barcelona como en Argentina, pero a cualquiera que le gusta el fútbol, le gusta Messi. Era un placer jugar contra él", señaló Casemiro. el centrocampista carioca.

messi casemiro.jpg

Casemiro no quiso polemizar sobre sus preferencias sobre Diego Maradona o Pelé: “No tuve el placer de ver jugar a Maradona y Pelé, pero tuve el placer de ver a Messi, Cristiano y Neymar, que son los tres más grandes de mi generación”.

Por otro lado, Casemiro recordó cómo vivió la eliminación de Brasil en el pasado Mundial Qatar 2022 ante Croacia: “Seré sincero, fueron las dos derrotas que lloré en mi vida, ante Bélgica, en el Mundial de Rusia, y ante Croacia”.

casemiro messi2.jpg

“Odio llorar, incluso por mi estilo de sheriff. En el hotel traté de mantener la postura, pero en la habitación lloré como un niño”, aseguró el destacado jugador brasileño.

"Me dolió más que contra Bélgica en 2018, no porque fuera contra Croacia, porque cuando llegas a cuartos, semifinal o final, siempre es el detalle, el balón que entra, el balón que se va, el viento... Pero diría que esta vez estábamos más preparados y, lamentablemente, no lo logramos”, se lamentó el ahora jugador del Manchester United.

messi casemiro2.jpg

Casemiro admira a Lionel Messi

A pesar de su admiración por Lionel Messi, el brasileño Casemiro reconoció que se alegró por la victoria de la Selección argentina en el Mundial Qatar 2022, aunque no vio el partido.

“Uno de mis mejores amigos, que es Licha (Lisandro Martínez), fue campeón y lo felicité, con respeto. Si hay alguien que se lo merece de mis amigos, es Lisandro”, confesó.