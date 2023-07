Menotti explicó por qué Messi debería jugar el Mundial 2026

Y agregó: "Después habrá que ver su estado de ánimo, por ahí quiere disfrutar un poco más su libertad", expresó César Menotti, en declaraciones a Super Deportivo Radio.

Además, el ex DT de 84 años marcó que le gustaría ver al astro argentino en un equipo donde puede disfrutar del fútbol, en tanto que expresó que se quedó con las ganas de que arribe al Barcelona.

"Hubiese sido muy atractivo ver a Xavi (Hernández) dirigiendo a Messi, que fueron compañeros", añadió.

Por último, Menotti elogió al flamante jugador del Inter de Miami: "Messi, donde vaya, siempre tendrá libertad de acción, aunque no se gane, él siempre juega bien. Nunca lo vi jugar ni regular. Es más fácil ser Messi que no serlo, no por todo lo que lo rodea, sino por lo feliz de hacer lo que te gusta y hacerlo como lo hizo", reflexionó.

Elogios hacia Ángel Di María

El técnico campeón del Mundo en 1978 no dejó pasar la oportunidad para referirse a Ángel Di María y contó por qué el jugador es una pieza clave para el seleccionado nacional.

"Di María merece el mismo reconocimiento que Messi, Maradona y Kempes. Para mí está a la altura del mejor jugador del mundo que quieras comparar. Para mí es el jugador que ha representado como nadie el fútbol argentino en todos los lugares en los que jugó. Cuando lo vi campeón del mundo tenía más alegría por él que por mí", expresó César Menotti.

Y agregó: "Cuando Di María vuelva a Rosario Central, que me guarde una platea porque voy a estar ahí, revienta el estadio si se despide ahí. Yo sería muy feliz al verlo de nuevo aunque sea un partido con la camiseta de Central", cerró.