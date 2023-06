Se supo dónde está Lionel Messi de vacaciones por una foto indiscreta

Pero hasta el momento nadie sabía a dónde habían emprendido viaje para vacacionar luego de lo que fue el Mundial Qatar 2022 y la finalización de la Ligue 1.

Y el misterio se reveló cuando apareció la primera foto de Lionel Messi en la playa.

►TE PUEDE INTERESAR: Sara Duque y su álbum secreto de fotos incendiarias

LIONEL MESSI1.jpg

Lionel Messi: dónde está de vacaciones

Sucede que un fanático posteó una imagen junto al crack rosarino Lionel Messi. Pero no se trata de un seguidor más del campeón mundial. El que publicó la foto en sus redes sociales es Kristian Shevchenko, hijo de Adriy, ex jugador ucraniano.

El fanático posteó en su cuenta de Instagram: “Encantado de conocer a the GOAT”. El joven ucraniano subió la publicación junto a un dibujo de una cabra que representa a la sigla Greatest Of All Times.

LIONEL MESSI.jpg

Ambos se muestran relajados bajo un imponente fondo paradisíaco, con el mar como principal protagonista.

►TE PUEDE INTERESAR: Sofi Martínez y el cruce con el Coco Basile: "Él siente que una mujer no puede entrar a un vestuario de hombres"

Si bien ni Lionel Messi ni Antonela Roccuzzo han mostrado en sus redes sociales dónde están vacacionando, por el posteo del hijo de Schevchenko sería en las playas de Bahamas.