Carlos Tevez pierde a una de las joyas de Rosario Central por una cifra millonaria

►TE PUEDE INTERESAR: Bomba: Enzo Pérez podría irse de River y ya lo habría tentado otro equipo

Facundo-Buonanotte-Rosario-Central-1.jpg

Y agregó: "La peleamos hasta el final por el bien del club y por nosotros para llegar a una buena oferta. No te vienen a buscar todos los días del fútbol inglés. Al principio no nos convencía pero luego conseguimos que sea mejor".

►TE PUEDE INTERESAR: Confirmado: Boca jugará los cuartos de final de la Copa Argentina en Mendoza

Más temprano, su representante, Roberto San Juan, había expresado la necesidad de cerrar la transferencia este lunes debido a que el Brighton, donde juega Alexis MacAllister, aguardaba la respuesta del conjunto argentino.

"Estuve con reuniones con gente de Inglaterra, estamos en el tema y la posibilidad está firme. Central está muy interesado y Facundo está con mucha felicidad, es una oportunidad enorme para él", señaló San Juan en declaraciones radiales.

Facundo-Buonanotte-Rosario-Central.jpg

En esa línea, añadió: "Hay que tratar de aceptar estas posibilidades, la dirigencia está analizando la propuesta porque es una de las mejores ventas de Central. Considero que hoy hay trabas con hechos puntuales como las elecciones. Nosotros conseguimos un dinero muy importante. Tiene una cláusula de salida de dos millones, Central lo puede agrandar cuatro veces más".

La transferencia generó discusiones internas, más allá de que la idea del Brighton es adquirir su ficha y dejarlo en el elenco rosarino hasta fin de año, debido a que en octubre se llevarán a cabo los comicios en la institución.

La oferta del Brighton por la joya de Rosario Central

La oferta del equipo de MacAllister sería por alrededor de seis millones de dólares más otra suma por objetivos, que podría llevar la cifra a los doce millones de la misma moneda, pero parte de la Comisión Directiva se negaba a aceptar la venta.

"Miro fútbol y hace mucho que no veía jugar a alguien que me dé tanto placer como Buonanotte. Cuando hace el freno y acelera me hace acordar a (Lionel) Messi. Está en un nivel muy alto", dijo Carlos Tevez sobre el juvenil de 17 años.