Carlos Sperdutti logró un ascenso muy particular con Gutiérrez Sport Club

Sobre su pasado en el Deportivo Maipú y su presente en Gutiérrez Sport Club

El entrenador se identifica mucho con el Deportivo Maipú, el clásico rival de Gutiérrez. Sobre esta situación, dijo: "Cuando me llamaron le metí para adelante. Tuve el apoyo de mi familia, me siento muy agradecido por el cariño que me brindan la gente de Maipú y Gutiérrez, me respetan muchísimo y eso es muy importante, debo ser de los pocos que no tiene grietas".

Carlo Sperdutti Gutiérrez..jpg El Gringo seguirá dirigiendo al Celeste en el Federal A.

El DT valoró el cuerpo técnico que lo acompañó en el Torneo Regional Amateur y manifestó: "Estuve acompañado por gente muy idónea al lado mío que es mi cuerpo técnico. Nos fue bien y ganamos el ascenso en la cancha. Muchos hablaron cosas de más. Le ganamos a un muy buen equipo como Defensores de Formosa".

Con respecto a su futuro, aclaró: "Estamos conversando con los dirigentes de Gutiérrez Sport Club, la idea es continuar. Necesito hacerme una operación en la rodilla, desde los 20 años que estoy así, y tengo un desgaste articular generalizado".

"Tengo un cuerpo técnico de lujo como Pablo Jofré, Gonzalo Torres, el profe Gabriel Figueroa, por nombrar a algunos de los integrantes que me acompañan. La idea es seguir dirigiendo al club en el Federal A", aseguró Carlos Sperdutti.

Carlos Sperdutti se refirió al gran momento del fútbol de Mendoza

El Gringo Carlos Sperdutti se refirió al buen momento del fútbol de Mendoza que tiene a Godoy Cruz e Independiente Rivadavia en primera división. Al Deportivo Maipú y Gimnasia y Esgrima en la Primera Nacional y a Huracán Las Heras, Atlético San Martín y Gutiérrez Sport Club en el Federal A.

"Es algo maravilloso lo que estamos viviendo, tenemos a Godoy Cruz que va a jugar por la Copa Libertadores. Independiente Rivadavia está jugando sus primeros partidos. Los dos equipos de la Primera Nacional, y ahora tenemos a tres conjuntos que van a jugar en la tercera categoría del fútbol argentino", dijo el Gringo.