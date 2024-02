Carlos Sperdutti quedó en la historia de Gutiérrez Spor Club

NIco Arce.jpg El Bocha Arce mostró todo su talento en Gutiérrez Sport Club. El experimentado jugador fue una de las figuras y volvió a ascender como en el 2015. Foto: Emanuel Rodríguez

La emociones del Bocha Arce y el Pity Aracena

Nicolás Arce fue una de las figuras de Gutiérrez Sport Club. El Bocha es uno de los ídolos del Celeste y uno de los "sobrevivientes" del ascenso del 2015, junto al arquero Cristian Aracena. "Este grupo dejó todo para volver al Federal A, ya estamos en la tercera categoría del fútbol argentino, es un regalo para los hinchas", dijo.

►TE PUEDE INTERESAR: Gutiérrez celebró con su gente el ascenso al Torneo Federal A

Pity Aracena.jpg El Pity Aracena volvió al Cele para ascender. Ya lo había logrado en el 2015. Foto: Emanuel Rodríguez

Mientras que el Pity Aracena mostró su euforia y afirmó: "Me siento con mucha emoción, y lo disfruto mucho. Fuimos parte del plantel que ascendió en el 2015 y ahora pudimos repetirlo. Lo mejor de este plantel es el grupo que se formó y eso quedó demostrado en la cancha".

►TE PUEDE INTERESAR: Gutiérrez Sport Club recibió el saludo de los clubes mendocinos por el ascenso al Torneo Federal A

Agost.jpg Francisco Agost uno de los goleadores del Perro. El Pancho marcó uno de los goles en la final ante Defensores de Formosa. Foto: Emanuel Rodríguez

"Dejamos a Gutiérrez en lo más alto. Sabíamos que lo podíamos lograr, me siento muy feliz por todo el cariño que me ha dado el hincha y queríamos darle esta alegría", soltó el Pancho Agost. "Dejamos a Gutiérrez en lo más alto. Sabíamos que lo podíamos lograr, me siento muy feliz por todo el cariño que me ha dado el hincha y queríamos darle esta alegría", soltó el Pancho Agost.

El video de los festejos de Gutiérrez