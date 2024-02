Gonzalo Parisi y sus emociones por el ascenso de Gutiérrez Sport Club

Gonzalo Parisi afirmó: "Me siento muy feliz, fue un ascenso que este grupo se merecía mucho y lo pudimos lograr. Hhice mucho esfuerzo porque tuve que hacer un tratamiento con mi rodilla".

Gonzalo Parisi gutiérrez..jpg Gonzalo Parisi uno de los referentes del equipo de Carlos Sperdutti. Foto: Emanuel Rodríguez

El pampeano se siente feliz por ser parte de este plantel y reconoció: "Estoy contento por lograr nuevamente un ascenso y quedar en la historia del club. Fue especial porque pude jugar con mi hermano Lautaro, que fue parte del ascenso, él marcó seis goles en el torneo, está muy contento y ojalá pueda subir con Quilmes". Los hermanos Parisi subieron con el Celeste y ahora Lautaro recaló en el Cervecero.

El Toro Parisi se siente muy agradecido con los hinchas

Luego contó:"Lo que se vivió con la gente fue una locura, a pesar de como está el país el hincha mostró su fanatismo por los colores. Fue muy lindo ver toda la gente que viajó a Córdoba y el recibimiento que tuvimos".

"Ellos nos agradecían por el ascenso, les dije que disfruten porque alientan y sufren por estos colores. Vine para poder lograr el objetivo de ascender con Gutiérrez y junto a mis compañeros lo pudimos lograr, estoy contento que se haya generado todo esto con la gente", soltó.

gutierrez 2 (2).jpg Parisi se siente agradecido a los hinchas del Celeste.

El Toro señaló: "Siempre me pongo a pensar en toda mi carrera, en todo lo que he vivido y se me vienen a la cabeza las lesiones".

"Me pongo a pensar que esto va llegando a un punto final, cuesta dejar, decir basta. Mientras me sienta bien lo voy a seguir intentando, las emociones fueron muchas, el esfuerzo que he hecho fue muchísimo y me lo merezco por las ganas; nunca he bajado los brazos", continuó diciendo.

parisi.jpg El Toro fue muy importante en la gran campaña de Gutiérrez Sport Club.

Gonzalo Parisi y su relación con Carlos Sperdutti

Gonzalo Parisi se refirió al entrenador Carlos Sperdutti, quien lo había dirigido en el Deportivo Maipú y ahora lo tuvo en Gutiérrez. "Nos conocemos bien con Carlos, se emocionó mucho por esta oportunidad que tuvo y el ascenso que logró, es algo lindo lo que pasó y espero que lo haya disfrutado", dijo sobre el Gringo.

carlos Sperdutti Gutiérrez-.jpg El Toro Parisi habló de Carlos Sperdutti, que lo dirigió en el Deportivo Maipú y ahora lo convocó en Gutiérrez.

"Como él dijo el otro día que podemos compartir o no su carácter y la personalidad, pero él es así. A veces uno como jugador se enoja, entre las idas y vueltas es una persona que aprecio mucho". "Estoy muy agradecido a Carlos Sperdutti por haberme traído y darme la confianza. Vine a Gutiérrez a buscar el ascenso y se dio", confesó Gonzalo Parisi.

"Me gustaría seguir con Gutiérrez en el Federal A. Todo dependerá de muchas cosas, Carlos Sperdutti me dijo que quiere que continúe, vamos a hablar y definir todo para tomarme unos días y disfrutar de mi familia", afirmó Gonzalo Parisi

"La verdad que es espectacular el grupo, es un plantel con mucha humildad, hubo un buen complemento de jugadores jóvenes con los que tienen más experiencia", contó sobre el grupo.