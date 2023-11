Carlos Bilardo recibió a los campeones del 86 y la foto recorrió el mundo

BILARDO 1.jfif Giusti, Ruggeri y Burruchaga rodean a Carlos Bilardo

Además de ser campeones del mundo, Burruchaga, Giusti y Ruggeri fueron tres de los jugadores que formaron parte de todo el ciclo de Carlos Bilardo en la Selección argentina, entre comienzos de 1983 y el Mundial de Italia 1990. Es decir que jugaron dos finales del mundo.

Además de la lógica repercusión en las redes sociales muchos destacaron que en la imagen Bilardo no abraza a ninguno de los que están en la foto, algo que siempre decía que no había que hacer para que después la foto no fuera alterada o sacada de contexto.

La salud de Carlos Bilardo

A los 85 años, Carlos Bilardo vive acompañado de su familia y con cuidados permanentes desde 2018 cuando fue diagnosticado con el síndrome de Hakim-Adams.

Su hermano y algunos de sus jugadores que suelen visitarlo, son quienes informan sobre el estado de salud del doctor-director técnico.