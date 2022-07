Bruno Nasta y la motivación de enfrentar al puntero

Bruno Nasta Deportivo Maipú uno.jpg Bruno Nasta dijo que tiene las armas para poder vencer al puntero en Córdoba. Foto: Deportivo Maipú

El goleador habló con Ovación y aseguró: "Sabemos que es un rival difícil, pero la aspiración nuestra es salir a ganar como lo hacemos en todas las canchas. Tenemos nuestras armas para lastimar y no vamos a renunciar a nuestra idea futbolística. Ya hemos demostrado ser un equipo protagonista en este campeonato".

El ex delantero de Huracán Las Heras, añadió: "A nivel tabla de posiciones vamos a enfrentar al mejor equipo de la categoría porque va puntero y le ha sacado mucha diferencia en puntos al segundo. Tiene jugadores de jerarquía, pero sabemos que podemos hacer un buen partido y esperemos que el resultado sea favorable".

"Son partidos lindos para jugar, se va a jugar a cancha llena, que es un plus y el partido será televisado. Nos motiva y entusiasma jugar esta clase de partidos", reconoció.

Con respecto a la campaña del Deportivo Maipú, opinó: "El equipo merece tener más puntos, pero en algo estamos fallando. En el partido ante Deportivo Riestra nos pegaron dos cachetazos en pocos minutos y supimos reaccionar, lo empatamos y pudimos haberlo ganado".

bruno-nasta.jpg El delantero codiciado por muchos equipos ha tenido un buen t orneo en el equipo de calle Vergara. Foto: Deportivo Maipú

Sobre su momento personal dijo: "He podido tener una regularidad y he sumado desde el lugar que me toca. Siempre que me ha tocado jugar lo he dado todo y en el partido ante Deportivo Riestra pude jugar los noventa minutos y me sentí muy bien físicamente".