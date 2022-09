Bruno Liuzzi tuvo un estreno triunfal en Gimnasia y Esgrima

Bruno Liuzzi Gimnnasia y Esgrima dos.jpg El ex Sarmiento de Junín mostró un buen rendimiento en el mediocampo.

El futbolista de 22 años, oriundo de Ventado Tuerto (Santa Fe), que tuvo algunos minutos frente a Guillermo Brown y ante Instituto, reconoció: "La verdad que tuve la posibilidad de jugar y el debut como titular fue con un triunfo. Sentí mucha alegría de volver a jugar desde el inicio después de tanto tiempo, hacía un año que no era titular, me siento muy contento por integrar este grupo y ser parte de esta buena campaña que estamos haciendo".

El jugador se refirió al entrenador Luca Marcogiuseppe, con quien compartió el plantel en la Unión Calera de Chile y afirmó: "Es un técnico que hace crecer al jugador, está permanentemente encima del que juega y de quien no lo hace. Es bueno para el que no tiene la posibilidad de no jugar, porque cuando no le toca entrar, se bajonea un poco. Siempre te exige en todos los entrenamientos y te pide más".

Bruno Liuzzi gimansia y Esgrima uno.jpg Bruno Liuzzi con el número 30 marca a Matías Nouet . Foto: Gimnasia y Esgrima

Con respecto al plantel, aseguró: "Este es un grupo muy humilde, que tiene mucho sacrificio, hay una competencia sana. Siempre apoyamos al compañero que le toque jugar. Es un gran plantel, que tiene mucha unión y dejamos todo en cada partido, hay jugadores que tienen mucho hambre por seguir creciendo y dejar al club lo más arriba posible".

Gimnasia y Esgrima se ubica cuarto en el certamen con 61 puntos y ya está clasificado al Reducido. "La ilusión la tenemos, pero vamos paso a paso, nos quedan dos partidos por jugar. Ahora tenemos que jugar frente a Estudiantes de Buenos Aires y después pensaremos en Atlanta. La idea es terminar lo más arriba posible en la tabla y después ver el rival que nos toque y dar pelea como siempre lo hacemos".

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

El Lobo este domingo jugará ante Estudiantes de Buenos Aires en el estadio Víctor Legrotaglie, desde las 16.30, por la 36° fecha, en el último encuentro en condición de local de la fase regular. Luego cerrará su participación ante Atlanta, en Villa Crespo, en un encuentro que se disputará el próximo lunes 10 de octubre desde las 15.