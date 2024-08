Bruno Leyes cumplió cien partidos con la camiseta de Godoy Cruz

"Es muy importante, la verdad que es un orgullo llegar a los cien partidos con Godoy Cruz, creo que desde chico lo soñé y estoy muy contento", expresó al respecto el mediocampista del Tomba, que también fue acompañado por sus compañeros y familia en la entrega de la camiseta con el número 100.

bruno leyes cien1.jpeg Bruno Leyes con sus compañeros de Godoy Cruz luego de recibir la placa por los cien partidos. Nicolás RÍos/UNO.

Leyes, de 22 años, hizo inferiores en Godoy Cruz y es un pupilo de la escuelita Gato Oldrá. "No demuestra mucho pero me saludó y me felicitó por llegar a los cien partidos", expresó el mediocampista sobre el entrenador del Expreso con el que lleva varios años compartiendo.