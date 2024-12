Boca tentará a una figura mundial para encarar el Mundial de Clubes 2025

Sergio-Ramos-1.jpg

El titular boquense, Juan Román Riquelme, desea contar con el español, que tiene una muy buena relación con Fernando Gago, con quien fuera su compañero en Real Madrid.

Además Ramos ha manifestado su deseo de jugar en Boca en algún momento.

Sergio Ramos quiere jugar en Boca

En octubre pasado el futbolista habló con el streamer Ibai Llanos y dijo que quiere jugar en el Xeneize. “El fútbol argentino me genera simpatía, siempre me han dicho que tengo muchas similitudes a los argentinos, de ir siempre bien al corte, al cruce, esos rasgos, Boca Juniors quizá me ha simpatizado un poco mas", dijo.

Luego añadió: "He tenido amigos como el Pipa Higuaín y Saviola que eran de River y tengo un cariño especial, pero si me quedo con uno, Boca Juniors siempre me ha tirado mas por Maradona, Riquelme y la Bombonera“.