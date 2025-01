Boca: de qué operan a Chiquito Romero y a qué arqueros llamó Riquelme

De qué operan a Chiquito Romero en Boca

Sucede que Chiquito Romero debe ser intervenido en una rodilla para una limpieza profunda y estará sin jugar dos meses, al menos. Misma situación que vivió antes del Mundial 2018 y en su llegada a Boca. Hay que recordar que ya fue operado en la rodilla (meniscos) y también le realizaron una limpieza, procedimiento que le permitió atajar en 2022.

boca-sergio-romero (1).jpg Sergio Romero, con futuro incierto en Boca.

Vale destacar que hace un tiempo Romero habló sobre la situación en su rodilla y reconoció que nunca llegó a estar 10 puntos, pero apta para jugar: “Cuando en Boca entraron y vieron todo, se dieron cuenta de que las cosas no estaban del todo bien. Yo soy sincero: si esto no andaba y no me recuperaba, devolvía el sueldo y me iba a mi casa. A los dos meses tocó que se desprenda otro pedacito. Batista lo vio, me dijo que me quede tranquilo y que iba a ser el arquero cuando me recuperara. Hoy, la rodilla está 9 puntos y no tiene problemas”, recuerda el sitio especializado Bolavip.