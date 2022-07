Battaglia dejó de ser el DT de Boca

Las primeras informaciones indican que Hugo Ibarra, quien remplazó a Battaglia en la reserva, agarrará interinamente el cargo hasta que haya un reemplazante y Ricardo Gareca, en negociaciones con la Federación Peruana por su renovación, es el principal candidato.

El ya ex entrenador de Boca, que había asumido el cargo en agosto de 2021, tensó aún más su difícil relación con el vicepresidente Juan Román Riquelme al reclamar por la falta de refuerzos y debió pedirle disculpas a los jugadores por haber dicho que él trata "de hacer lo mejor con el plantel que tiene", después de la eliminación de la Copa Libertadores ante Corinthians.

Boca no contrató por ahora a ningún jugador en un mercado de pases complicado por la situación económica del país y el calendario acotado por el Mundial de Qatar.

battaglia 2.jpg Sebastián Battaglia ya no es el director técnico de Boca

La interna de Battaglia vs. Riquelme

En el mundo Boca se sabe que aunque se niegue de ambos lados, la relación entre el jugador con más títulos en la historia de Boca y el ídolo más emblemático de los últimos 40 años del club no estaba en su mejor momento y menos después de los dichos del DT que fueron en línea directa para Riquelme y el Consejo de fútbol, pero molestó también a los referentes del plantel.

Del lado de Román y la gente que maneja el fútbol en el club, sus palabras causaron sorpresa y malestar. "Creo que dolió más que la eliminación", comentó un allegado al Consejo de Fútbol. "Estas cosas no se dicen para los medios a minutos de una eliminación tan fuerte. Eso es para lo privado", dijo la misma fuente.

battaglia 1.jpg Sebastián Battaglia, el más ganador de la historia de Boca como jugador, fue despedido como DT

Riquelme, que se quedó reunido en la Bombonera hasta altas horas de la madrugada siguió preocupado por las manifestaciones de Battaglia y aunque nadie lo esperaba todo terminó en la destitución del DT.

Algunos allegados comentaron que el Consejo de Fútbol le criticó no haber hecho más cambios en busca de la victoria, o la no inclusión del juvenil Luis Vázquez cuando se jugaban "la vida" a un centro salvador, piensan que el error más grande no estuvo esta vez dentro de la cancha por no haber realizado un relevo.

Los números de Sebastián Battaglia como DT de Boca

55 partidos

29 triunfos

16 empates

10 derrotas

2 títulos

Copa Argentina: campeón y está en octavos de final

Copa de la Liga: campeón

Liga Profesional: en 2021 fue 4to. y ahora está 11mo. con 3 triunfos y 3 caídas.

Copa Libertadores: eliminado en octavos de final

Malestar de jugadores y dirigentes

Para los conductores del fútbol "xeneize" lo peor fueron las inoportunas declaraciones en conferencia de prensa que hizo Battaglia después de una eliminación tan dura. como inesperada ante un adversario disminuido por lesiones.

Es más, también dolió que en sus dichos se habló del plantel, de la falta de refuerzos y de que en ningún momento haya hecho la autocrítica lógica.

"Los jugadores son inteligentes, saben en el club que están y como tienen que responder. Este era un objetivo importante, lo sabemos, pero quedan dos torneos por delante en los que se tienen que competir al máximo", añadió.

Sabiendo que su futuro depende de ellos, cuando empezó la practica en el predio de Ezeiza el técnico les pidió disculpas al plantel y les aclaró seguiría hasta diciembre cuando vencía su contrato. Horas después, el final fue otro.